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“大车拉收割机走高速被收费”涉事人员已被停职检查

2022年06月16日08:46 | 来源：人民网
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人民网北京6月16日电 （记者乔雪峰）近日，大车拉收割机在青海走高速被收费，司机和收费站工作人员起争执的事件引发网友广泛关注。记者从青海交控集团获悉，经调查核实，该车主驾驶装有2台联合收割机的重型低平板货车，车辆行驶证注明“仅可运送不可拆解物体”，属于“不合格收割机运输车辆”，无法享受免收车辆通行费政策。该车主表示不认同，双方发生争执。

据了解，目前，涉事人员已主动与车主联系，就工作态度问题赔礼道歉，双方达成谅解。青海交控集团对涉事人员工作态度问题做出停职检查处理，并开展收费运营专项整治工作，为广大司乘人员提供更加便捷、文明、舒适的通行服务。

青海省高速公路运营管理有限公司也对此事进行了回应，其官方微博发布公告称，决定对事件中言语不当、服务态度恶劣的收费站当事人作出停职处理，并对当事司机朋友致歉。

(责编：罗知之、吕骞)

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