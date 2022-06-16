原标题：农业银行全力做好水利基础设施建设金融服务

6月13日，中国人民银行、水利部联合召开金融支持水利基础设施建设推进工作电视电话会议，部署进一步做好水利建设金融服务。会议强调，各金融机构要找准定位、创新产品、依法合规，切实加大对水利项目的金融支持力度。会上，农业银行副行长张毅就金融支持水利建设的主要做法作了发言。

据介绍，近年来，农业银行把金融支持水利基础设施建设作为巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴、支持经济社会发展的重要手段，不断加大贷款投放力度，经济社会效益显著。2021年以来，全行水利贷款投放屡创新高，今年前5个月累计投放贷款544亿元，同比多投放55亿元；截至5月末，全行水利贷款余额4314亿元，比年初增加209亿元。

农业银行采取切实有效措施，全力以赴做好水利基础设施建设等领域金融服务工作。支持重大水利工程建设，先后贷款支持了南水北调东线和中线工程、黄河上游防洪治理工程、广西大藤峡水利枢纽、贵州夹岩水利枢纽及黔西北调水工程等72个重大水利工程项目建设，累计发放贷款超过400亿元。着力巩固脱贫攻坚成果，重点支持脱贫地区的饮水安全、供水安全、防洪安全和生态安全项目建设，截至5月末，在原国家扶贫开发重点县的水利贷款余额达1259亿元。支持农田水利建设，加大对大型灌区、防汛抗旱减灾体系和农田水利设施领域的支持力度，截至5月末，农田水利建设贷款余额达913亿元。支持防汛备汛工作，今年前5个月，向发生洪涝灾害的湖南、江西、浙江等8省（市）累计投放水利贷款153亿元。持续做好水利债券承做承销工作，不断加大水利债券投资力度，2021年以来，累计为水利企业承销发行债券197亿元，累计投资水利企业债券157亿元。

为着力提升金融支持水利基础设施能力，农业银行深化战略合作，优化贷款产品，完善信贷政策，加强资源保障，强化组织推动。据悉，“十三五”以来，农业银行先后与21个省的水利厅（局）签署战略合作协议，意向性授信总额达7350亿元。近年来，农业银行先后修订了《中国农业银行水利贷款管理办法》，出台《金融支持150项重大水利工程若干政策措施》，持续加大对水利基础设施重点领域和重大项目的信贷投放。将“150工程项目”直接纳入总行重大项目库管理。对重大水利工程贷款实行即报即审、优先办结。在依法合规前提下，为“150工程项目”办理周转贷款服务。农业银行还扩大一级分行重大水利工程项目贷款审批权限，加快贷款审批效率。

农业银行将继续深入做好对构建国家水网主骨架和大动脉的金融服务工作，积极支持重点水源、灌区、蓄滞洪区建设和现代化改造，不断加大城市防洪排涝、污水处理和农田水利等重点领域的支持力度，为我国水利事业发展和乡村全面振兴持续贡献金融力量。

(责编：曹淼、李源)