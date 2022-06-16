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外汇局：我国跨境资金流动总体稳定 银行结售汇和涉外收支均保持顺差格局

2022年06月16日09:19 | 来源：人民网
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人民网北京6月16日电 （记者罗知之）日前，国家外汇管理局公布了2022年5月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，5月银行结汇13748亿元人民币，售汇13651亿元人民币，结售汇顺差97亿元人民币。5月银行代客涉外收入33482亿元人民币，对外付款32964亿元人民币，涉外收付款顺差518亿元人民币。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，我国跨境资金流动总体稳定，银行结售汇和涉外收支均保持顺差格局。

王春英介绍，具体来看，一是银行结售汇延续顺差态势，5月顺差规模为15亿美元，综合考虑远期结售汇、期权交易等其他供求因素，境内外汇市场供求基本平衡。二是涉外收支总体呈现净流入，5月企业、个人等非银行部门涉外收支顺差77亿美元。三是外汇储备规模保持基本稳定，截至5月末，我国外汇储备余额为31278亿美元，较4月末上升81亿美元。

“货物贸易、直接投资等实体经济相关跨境资金净流入维持较高水平，继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。5月，货物贸易涉外收支顺差383亿美元，同比增长97%；直接投资涉外收支顺差55亿美元，与去年同期基本持平。受全球疫情等综合因素影响，服务贸易涉外收支逆差28亿美元，仍处于较低水平。外商投资企业利润汇出季节性增加，规模与上年同期基本相当。”王春英说。
 

(责编：罗知之、吕骞)

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