6月15日至16日，华为伙伴暨开发者大会在深圳举办。期间，华为云生态特别节目《ONE—华为云和TA的朋友们2022》正式上线。华为云深度解读了“以能力为核心”的新生态体系，并宣布将加大投入，全面使能开发者成长。

“健康、繁荣的生态体系，是华为云快速成长的基础。2022年，华为云将继续践行‘一切皆服务’战略，倡导‘All in One，One for All’的生态理念，构建以能力为中心的全新伙伴体系，携手伙伴、开发者构建共创、共享、共赢的产业新生态，深耕数字化，共创新价值。”华为云全球生态部总裁康宁介绍，One代表着“Together”，预示着“同心同行”，华为云愿与伙伴一道，抓住机遇，携手前行，共建能力，共创机遇。All in One，代表着华为云用“一切皆服务”的方式简化数字化转型过程，通过技术创新，化繁为简，以简单易用的方式为客户提供云服务；One for All，意味着华为云不断地以技术探索及创新能力，与合作伙伴和开发者一同推动行业发展。

康宁表示，面向客户数字化转型和伙伴多元化合作模式的需求，华为云将以构建能力为核心，进行全新伙伴体系变革，具体包含1个统一身份、2个合作框架（GoCloud及GrowCloud）和6种伙伴角色，全面加速伙伴成长——

1个统一身份，即伙伴注册成为华为云合作伙伴之后，将获得1个统一身份，与华为云开展的任何合作业务也将通过此统一身份承载。2个合作框架，是指GoCloud培育与发展伙伴能力，鼓励伙伴基于华为云构建丰富的解决方案与服务，创造更多价值。在GrowCloud框架中，华为云通过云解决方案和分销两个计划与伙伴紧密合作，并提供市场、销售、运营等多方面支持，共同发展，实现商业互赢。6种伙伴角色，指的是华为云为伙伴设计了数字化转型咨询与系统集成、软件、服务、硬件设备、学习与赋能、总经销商等6种合作角色，伙伴可以根据自身业务的发展方向，选择一种或者多种不同的角色进入华为云的GoCloud和GrowCloud合作框架，完成个性化的能力发展和商业合作。

开发者是华为云帮助用户解决问题、实现价值的核心力量。康宁指出，未来华为云将加大投入，增强开发者服务体系，持续提升开发者体验，做好华为鲲鹏、昇腾、欧拉、鸿蒙的开发者底座，打造华为云生态的核心力量。2022年，华为云投入1亿美元升级沃土云创计划，目前已有1900多家企业加入该计划，并完成1200多个应用构建和600多个沃土技术认证；有超12万用户完成开发者职业认证，600多专家入驻开发者社区。为了更好地服务开发者，华为云将从开发者认证和专业赋能两方面加大投入：

第一，构建行业互信的开发者认证体系。华为云将聚焦云上应用设计、构建和运维打造系统化体系，提供入门级、工作级、专业级三大认证，并覆盖云原生、人工智能、大数据、物联网、区块链、移动开发、数据库等重要技术领域，助力开发者实现职业成功。

第二，双线布局开发者社区，持续赋能开发者。在线上，2022年，华为云将与CSDN在社区合作、技术内容共建、课程合作、线上活动、圈层活动、开发者大赛、学生开发者拓展、培训认证等方向展开深度合作，共同赋能200万开发者；在线下，以城市为单位，在150多个开发者创新中心，通过沙龙、大赛、圈层等活动赋能和支持开发者成长。

据悉，今年，华为云云市场全新升级为云商店KooGallery，将从“丰富、品质、创新、共赢”四个维度全面升级。其中在联运方面，华为云将从商业模式、资源扶持、MaaS（云商店即服务模式）三个维度全面升级，通过开放更多资源，助力合作伙伴与开发者快速实现商业成功。未来，华为云将聚焦新合作伙伴体系，持续进行生态创新，为伙伴、开发者带来覆盖发展全流程的支持路径。在数字生态发展的新阶段，华为云希望携手伙伴与开发者，以“All in One，One for All”的生态理念，持续创新，共建智能世界云底座，加速行业智能化升级。

(责编：曹淼、李源)