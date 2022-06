6月15日至16日,华为伙伴暨开发者大会在深圳举办。期间,华为云生态特别节目《ONE—华为云和TA的朋友们2022》正式上线。华为云深度解读了“以能力为核心”的新生态体系,并宣布将加大投入,全面使能开发者成长。

“健康、繁荣的生态体系,是华为云快速成长的基础。2022年,华为云将继续践行‘一切皆服务’战略,倡导‘All in One,One for All’的生态理念,构建以能力为中心的全新伙伴体系,携手伙伴、开发者构建共创、共享、共赢的产业新生态,深耕数字化,共创新价值。”华为云全球生态部总裁康宁介绍,One代表着“Together”,预示着“同心同行”,华为云愿与伙伴一道,抓住机遇,携手前行,共建能力,共创机遇。All in One,代表着华为云用“一切皆服务”的方式简化数字化转型过程,通过技术创新,化繁为简,以简单易用的方式为客户提供云服务;One for All,意味着华为云不断地以技术探索及创新能力,与合作伙伴和开发者一同推动行业发展。

康宁表示,面向客户数字化转型和伙伴多元化合作模式的需求,华为云将以构建能力为核心,进行全新伙伴体系变革,具体包含1个统一身份、2个合作框架(GoCloud及GrowCloud)和6种伙伴角色,全面加速伙伴成长——

1个统一身份,即伙伴注册成为华为云合作伙伴之后,将获得1个统一身份,与华为云开展的任何合作业务也将通过此统一身份承载。2个合作框架,是指GoCloud培育与发展伙伴能力,鼓励伙伴基于华为云构建丰富的解决方案与服务,创造更多价值。在GrowCloud框架中,华为云通过云解决方案和分销两个计划与伙伴紧密合作,并提供市场、销售、运营等多方面支持,共同发展,实现商业互赢。6种伙伴角色,指的是华为云为伙伴设计了数字化转型咨询与系统集成、软件、服务、硬件设备、学习与赋能、总经销商等6种合作角色,伙伴可以根据自身业务的发展方向,选择一种或者多种不同的角色进入华为云的GoCloud和GrowCloud合作框架,完成个性化的能力发展和商业合作。

开发者是华为云帮助用户解决问题、实现价值的核心力量。康宁指出,未来华为云将加大投入,增强开发者服务体系,持续提升开发者体验,做好华为鲲鹏、昇腾、欧拉、鸿蒙的开发者底座,打造华为云生态的核心力量。2022年,华为云投入1亿美元升级沃土云创计划,目前已有1900多家企业加入该计划,并完成1200多个应用构建和600多个沃土技术认证;有超12万用户完成开发者职业认证,600多专家入驻开发者社区。为了更好地服务开发者,华为云将从开发者认证和专业赋能两方面加大投入:

第一,构建行业互信的开发者认证体系。华为云将聚焦云上应用设计、构建和运维打造系统化体系,提供入门级、工作级、专业级三大认证,并覆盖云原生、人工智能、大数据、物联网、区块链、移动开发、数据库等重要技术领域,助力开发者实现职业成功。

第二,双线布局开发者社区,持续赋能开发者。在线上,2022年,华为云将与CSDN在社区合作、技术内容共建、课程合作、线上活动、圈层活动、开发者大赛、学生开发者拓展、培训认证等方向展开深度合作,共同赋能200万开发者;在线下,以城市为单位,在150多个开发者创新中心,通过沙龙、大赛、圈层等活动赋能和支持开发者成长。

据悉,今年,华为云云市场全新升级为云商店KooGallery,将从“丰富、品质、创新、共赢”四个维度全面升级。其中在联运方面,华为云将从商业模式、资源扶持、MaaS(云商店即服务模式)三个维度全面升级,通过开放更多资源,助力合作伙伴与开发者快速实现商业成功。未来,华为云将聚焦新合作伙伴体系,持续进行生态创新,为伙伴、开发者带来覆盖发展全流程的支持路径。在数字生态发展的新阶段,华为云希望携手伙伴与开发者,以“All in One,One for All”的生态理念,持续创新,共建智能世界云底座,加速行业智能化升级。

