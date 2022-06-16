人民网北京6月16日电 （记者申佳平）今日上午，在国家发展改革委召开的6月新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮透露，目前，全国发电装机容量充足；由于各大流域来水好于预期，重点水电厂可发电水量同比大幅增长；全国统调电厂存煤处于历史高位，因此做好今年迎峰度夏电力保障工作具备坚实基础。

孟玮指出，下一步，国家发展改革委将充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，进一步压实地方和企业能源保供主体责任，全力保障迎峰度夏电力安全稳定供应。重点是抓好以下四个方面的工作。

一是全面加强燃料供应保障。多措并举抓好煤炭增产增供，狠抓电煤中长期合同签约履约，集中资源保障电煤供应和顶峰发电天然气供应。

二是促进各类发电机组应发尽发。确保火电出力水平好于常年，多发水电节省电煤消耗，促进风电、太阳能发电多发满发、能用尽用。

三是优化电网运行调度。发挥大电网资源优化配置平台作用，加大跨区跨省余缺互济力度，规范启动应急调度，保障电力有序供应。

四是完善应急保供预案。鼓励通过市场化需求响应减小尖峰电力缺口，督促各地细化完善各种情形下的应急保供预案，提前开展实战应急演练，做到有备无患，确保极端条件下民生和重点用能不受影响。

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