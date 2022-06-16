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国家发改委：今年后期CPI将继续运行在合理区间 PPI涨幅有望进一步回落

2022年06月16日12:03 | 来源：人民网
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人民网北京6月16日电 （记者申佳平）“我国物价水平远低于美欧等主要经济体，继续对全球物价发挥了重要的‘稳定器’作用。”在国家发展改革委今日召开的6月新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮强调，今年后期，国内CPI将继续运行在合理区间，PPI涨幅有望进一步回落。

数据显示，5月份，我国物价继续平稳运行，上下游价格走势更趋协调。其中，居民消费价格指数（CPI）同比涨幅2.1%，与上月持平，环比下降0.2%；工业生产者价格指数（PPI）同比涨幅回落至6.4%，涨幅比上月收窄1.6个百分点，连续7个月回落。

“需要说明的是，国内物价平稳运行，是在国际大宗商品价格持续高位运行、全球其他主要经济体普遍面临较大通胀压力的背景下实现的，成绩来之不易。”孟玮透露，5月份，美国、英国CPI同比涨幅分别达8.6%、9%，继续创40年来新高；欧元区CPI同比涨幅达到8.1%，再创历史新高；不少新兴经济体CPI涨幅超过10%，少数国家甚至达到50%以上。

她同时指出，展望今年后期，我国粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品生产稳定、供应充足，特别是随着应季鲜活农产品大量上市，市场供应量将持续增加，加之各地物流堵点卡点疏导得力，跨区调运能力明显增强，稳定居民消费价格具有坚实基础，国内CPI将继续运行在合理区间，能够完成全年3%左右的预期目标。

此外，PPI方面，尽管地缘政治冲突仍在扰动国际能源和粮食市场，但国内口粮自主自足、煤炭资源能够满足需求，加之保供稳价政策持续发力，预计后期PPI涨幅有望进一步回落。

(责编：申佳平、吕骞)

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