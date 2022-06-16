人民网北京6月16日电 （记者申佳平）受国际局势复杂多变、国内疫情多点散发等影响，今年以来民间投资增速持续低于整体投资。在国家发展改革委今日召开的6月新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮表示，下一步将聚焦解决制约民间投资增长的问题，重点做好六方面工作。

“民间投资对保持整体投资平稳增长具有重要意义。”孟玮介绍，自2012年有民间投资统计口径以来，全国民间投资占整体投资比重始终保持在55%以上，可以说是投资的“主力军”。今年1-5月，民间投资增长4.1%，占整体投资的比重为56.9%，在整体投资中仍占大头。其中，制造业民间投资增长18.9%，基础设施民间投资增长9.1%，民间投资质量进一步改善。

为了更好扩大有效投资、带动消费和就业，6月15日召开的国务院常务会议部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施。孟玮表示，落实好国常会要求，落实好鼓励民间投资发展的各项政策措施，完善民间投资政策环境，有利于更好稳定市场预期和投资信心，促进民间投资高质量发展。下一步，国家发展改革委将重点从以下六个方面做好促进民间投资相关工作。

第一，发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用。根据“十四五”规划102项重大工程、国家重大战略等明确的重点建设任务，选择具备一定收益水平、条件相对成熟的项目，采取多种方式吸引民间资本参与。在安排各类政府性投资资金时，对民营企业一视同仁，发挥政府投资引导带动作用。

第二，推动民间投资项目加快实施。对于推动经济社会发展、促进产业转型、加快技术进步等有较强带动作用，投资规模较大的民间投资项目，要积极纳入各地区的重点投资项目库，加强用地（用海）、用能、用水、资金等方面的要素保障。对符合政策鼓励方向的民间投资项目，督促地方政府建立常态化沟通机制，加快前期工作手续办理。

第三，鼓励民间投资积极参与盘活存量资产。鼓励高质量的民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs），形成示范效应。鼓励民间资本通过PPP等方式参与盘活国有存量资产，提高参与基础设施项目的便利程度。支持民营企业通过产权交易、并购重组等方式盘活自身资产，鼓励回收资金用于新的项目建设。

第四，加强民间投资融资支持。建立和完善社会资本投融资合作对接机制，通过项目对接会等多种方式，搭建有利于民间投资项目与金融机构沟通衔接的平台。加强涉企信用信息共享应用，引导金融机构对民营企业信用情况精准画像，客观合理判断企业风险，加大融资支持力度。

第五，支持民营企业规范发展。引导和帮助民营企业发现新的增长点，不断提高投资决策的科学性和精准性。鼓励民营企业聚焦实业、做精主业、提升核心竞争力。引导民营企业自觉强化信用管理，合理控制债务融资规模和比例，防止资金链断裂等重大风险。

第六，持续优化民间投资环境。紧紧围绕深化“放管服”改革，破除制约民间投资的“玻璃门、弹簧门、旋转门”，进一步完善有利于民间投资发展的政策环境。落实鼓励民营经济发展的各项政策措施，为各类所有制企业营造公平、透明、法治的发展环境，促进民间投资高质量发展。

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