国家发改委：6月起夏管储备化肥已开始向市场投放
2022年06月16日11:48 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月16日电 （记者申佳平）今日上午，在国家发展改革委召开的6月新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮透露，为保障今年“三夏”（夏收、夏种、夏管）的农业生产用肥需要，国家发展改革委、财政部会同有关方面安排了300多万吨的夏管肥临时储备。6月起，储备化肥已按要求开始向市场投放。
孟玮同时指出，6月上旬全国尿素价格以稳为主，湖北、湖南、新疆等地报价还出现下降。下一步，国家发展改革委将密切关注化肥市场形势，会同有关方面灵活运用各种政策措施，继续做好化肥保供稳价工作。
(责编：申佳平、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家发改委：迎峰度夏电力保障具备坚实基础 重点抓好四方面工作
- 人民网北京6月16日电 （记者申佳平）今日上午，在国家发展改革委召开的6月新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮透露，目前，全国发电装机容量充足；由于各大流域来水好于预期，重点水电厂可发电水量同比大幅增长；全国统调电厂存煤处于历史高位，因此做好今年迎峰度夏电力保障工作具备坚实基础。 孟玮指出，下一步，国家发展改革委将充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，进一步压实地方和企业能源保供主体责任，全力保障迎峰度夏电力安全稳定供应。…
相关新闻
- 评论
- 关注