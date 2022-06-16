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国家发改委：6月起夏管储备化肥已开始向市场投放

2022年06月16日11:48 | 来源：人民网
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人民网北京6月16日电 （记者申佳平）今日上午，在国家发展改革委召开的6月新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮透露，为保障今年“三夏”（夏收、夏种、夏管）的农业生产用肥需要，国家发展改革委、财政部会同有关方面安排了300多万吨的夏管肥临时储备。6月起，储备化肥已按要求开始向市场投放。

孟玮同时指出，6月上旬全国尿素价格以稳为主，湖北、湖南、新疆等地报价还出现下降。下一步，国家发展改革委将密切关注化肥市场形势，会同有关方面灵活运用各种政策措施，继续做好化肥保供稳价工作。

(责编：申佳平、吕骞)

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