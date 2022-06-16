新华社乌鲁木齐6月16日电（记者郝玉、顾煜）16日10时53分，满载乘客的5818次列车从新疆和田站驶出，和若铁路正式开通运营。中国在最大沙漠塔克拉玛干完成世界首条环沙漠铁路线“最后一块拼图”，世界首条环沙漠铁路线建成，让当地上千万各族群众从中受益。

和若铁路全长825公里，设计时速120公里，一路向东穿越沙海，延伸至甘肃、青海和西藏交界的若羌县。它与现有格库铁路、南疆铁路共同构成一条2712公里的环形铁路，“环抱”塔克拉玛干沙漠。

这条国家I级单线铁路，串联起沙漠里的点点绿洲，结束了塔里木盆地南缘且末、民丰等5个县和新疆生产建设兵团3个团场不通火车的历史。

15日12时和若铁路车票开售以来，1000余张车票迅速售罄。常往返于和田市与且末县之间的乘客帕提古丽·亚森摇了摇手中车票说，过去只能搭班车去且末，现乘坐火车出行便捷平稳，能节省两三小时。

面对人迹罕至的沙漠，建设者同步推进风沙防护工程与铁路建设，在和若铁路沿线大量播绿，在风沙极其严重地段，采用以桥代路方式，建成总长近50公里的5座过沙桥，降低风沙对铁路的威胁。

“和若铁路再一次向世界证明，中国有信心、有能力在沙漠平稳运行铁路。”中铁第一勘察设计院集团有限公司和若铁路总设计师杨宝荣说。

“环沙漠铁路打开人流、物流新通道，沿线丰富的物产和旅游风光将走进更多人视野，促进新疆尤其是南疆地区经济繁荣。”民丰县基层干部李涛表示，和若铁路将为尼雅遗址、安迪尔古城等地带来更多游客，促进当地旅游业发展。

千百年来，新疆地域辽阔，却又行路艰难。党的十八大以来，新疆不断加大铁路建设力度，一条条铁轨不断向沙漠、绿洲延伸，新疆与祖国各地联结更为紧密。

截至2021年底，新疆铁路营运里程达8151公里。新疆已初步形成以兰新铁路和兰新高铁为主通道、临河至哈密铁路为北通道、格库铁路为南通道的“一主两辅”交通格局，曾经的“路网末梢”逐步变为“区域枢纽”。

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