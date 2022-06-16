人民网北京6月16日电 （记者车柯蒙）近期，江西省抚州市税务局通过税收大数据分析，发现网络主播徐国豪涉嫌偷逃税款，在相关税务机关配合下，依法对其开展了税务检查。

经查，徐国豪在2019年至2020年期间，取得直播打赏收入，未依法办理纳税申报少缴个人所得税1755.57万元，通过虚构业务转换收入性质等方式虚假申报偷逃个人所得税1914.19万元，少缴其他税费218.96万元。

江西省抚州市税务局稽查局依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定，按照《江西省税务行政处罚裁量权执行标准》，对徐国豪追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计1.08亿元。其中，对其未依法办理纳税申报少缴的个人所得税1755.57万元，处1倍罚款计1755.57万元；对其虚构业务转换收入性质虚假申报偷逃的个人所得税1914.19万元，处2倍罚款计3828.38万元。日前，江西省抚州市税务局稽查局已依法向徐国豪送达税务行政处理处罚决定书。

江西省抚州市税务局有关负责人表示，税务部门将进一步依法加强对网络直播行业从业人员的税费服务和税收监管，依托税收大数据分析，对存在涉税风险的，按照“提示提醒、督促整改、约谈警示、立案稽查、公开曝光”的“五步工作法”进行处置，不断提升网络直播行业从业人员税法遵从度，促进行业长期规范健康发展。

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