眼下，夏收正如火如荼地进行，为了保证夏粮丰产丰收、颗粒归仓，田间地头都是机器轰鸣的热闹景象。

而在传统农耕时代，陕甘宁一带，有一群叫做“麦客”的人，“客”即客人、外乡人，“麦客”就是帮忙收麦子的人。

“麦客”影像

“麦客”在麦收时离家，简单地背些干粮、衣物，集聚关中地区帮忙收割麦子，在20多天里，他们在别人的麦田忙活，赚钱补贴生计。

“麦客”影像

来自陕西的民间摄影师用镜头记录了当年“麦客”的影像。今年“三夏”农忙时，陕西西安鄠邑区蔡家坡举办了《重回现场 陕西摄影群体“麦客”主题展》。

镜头下，满是关于麦田和麦收的记忆……让我们跟随摄影师的镜头，一起回顾曾经的岁月。

“麦客”迁徙路线 绘制：石宝绣

每年6月，麦子即将成熟时，“麦客”们便动身了。他们翻过六盘山，有的坐火车，有的乘汽车，还有的步行。

肩上是麻布褡裢，头上戴着草帽，身上挂着镰刀，这是“麦客”的标配。

在麦收的20多天里，“麦客”客随主便，吃住都由雇主提供。

“麦客”随身携带的罐罐茶，极浓，味道强烈提神醒脑不可或缺。

罐罐茶配的多是炒面，把荞麦面或大麦面炒熟后，磨成粉，一把炒面就一口茶。

想家的时候，想她的时候，“麦客”会唱起《花儿》，就算辛苦，总有力量支撑着他们。

劳动人民的善良和纯真，在麦田里闪着光。

收麦、赶场、生活，镜头下，是农人们生动的劳作现场，也是人与土地无法割舍的深厚感情。

“麦客”不仅收割小麦，也带来了不同地域的文化碰撞。

摄影师不仅记录下用镰刀工作的时刻，也见证了20世纪90年代初，机械进入田野，现代化农具最终成为麦田“霸主”的发展。

时代更迭，科技进步，“麦客”已成为历史，但新的“麦客”应运而生。跨区收割的农机手们，此刻正为了夏收马不停蹄。

我们为科技点赞，也为那些正在和曾在田野劳作的农人们点赞。致敬所有不忘初心，努力耕耘的劳动者。

(责编：胡永秋、白宇)