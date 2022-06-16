图为试验现场。（中国航天科技集团供图）

记者从中国航天科技集团有限公司了解到，我国新一代载人运载火箭三级发动机整机首次长程多次点火试验近日圆满完成，标志着该发动机具备转入初样研制阶段的条件。

该发动机是我国首台采用低压火炬点火方式的上面级氢氧发动机。本次试验考核了发动机及组件状态、火炬点火系统工作可靠性、实时故障诊断系统原理验证等关键技术。

承担本次试验的中国航天科技集团六院101所六号试验台，作为见证了长征五号运载火箭芯二级发动机成长过程的“排练场”，也托举起新一代载人运载火箭三级发动机的飞天梦想。

据介绍，目前，火箭或航天器工程研制步骤和阶段大致为：从“方案”到“初样”到“试样”再到“应用发射”。其中，方案阶段可细分为方案论证、方案研制等。此后就是初样研制、试样研制。

“初样”“试样”阶段都是运载火箭等航天型号工程研制必须经历的研制步骤和阶段。这两个阶段的完成标志是按飞行试验方案和飞行试验大纲完成试样飞行试验验证，提出试验结果分析报告，并做出是否达到研制任务书要求的结论。（记者宋晨）

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