人民网北京6月16日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，近日，水利部办公厅印发《取用水管理专项整治行动“回头看”工作方案》（以下简称《方案》），部署在全国开展取用水管理专项整治行动“回头看”工作，进一步巩固取用水管理专项整治行动成果，防止违规取水问题反弹，切实规范取用水开发利用秩序。

水利部水资源管理司相关负责人表示，2020年以来，水利部组织开展了取用水管理专项整治行动，各流域管理机构和省级水行政主管部门通过核查登记和整改提升两个阶段工作，基本摸清了全国取水口的分布和取水情况，初步掌握了水资源开发利用管理现状，整治解决了一大批违法违规取用水问题。本次开展“回头看”，坚持问题导向，从严从细，深入推进取用水管理专项整治行动，加大监管和执法力度，依法规范取用水户取用水行为，压实水资源管理责任，坚决遏制违法开发利用水资源多发势头，强化水资源刚性约束，推动水资源开发利用秩序明显好转。

《方案》要求，各流域管理机构和省级水行政主管部门要采用自查和抽查检查相结合的方式，重点围绕取水口核查登记全不全，问题认定准不准，问题整改是否到位，监管长效机制是否建立等，组织开展“回头看”。

一是，取水口核查登记情况。重点“看”应登记的取水口是否全部登记，登记的信息是否准确。

二是，退出类取水口整改情况。重点“看”列为退出类的取水口是否按照有关法律法规和政策规定，在规定的期限内完成退出。

三是，不符合水资源管控指标地区问题认定情况。重点“看”县级行政区取用水是否符合水量分配指标、地下水管控指标、河湖生态流量目标以及用水总量控制指标等管控要求，是否将区域水资源管控指标判定作为问题整改的前提。

四是，不符合水资源管控指标地区问题整改情况。重点“看”是否按规定要求制定区域取用水总量压减方案，制定的压减方案取用水总量压减目标是否明确，治理措施是否合理可行，责任主体是否落实，后续整改和治理措施是否有效实施，暂停新增取水许可措施是否落实到位。

五是，无证取水问题整改情况。重点“看”存在无证取水问题的建设项目是否按有关规定和整改方案要求，在规定时间内依法补办取水许可审批手续。

六是，取水监测计量不规范问题整改情况。重点“看”取水口取水监测计量设施是否安装、监测计量设施是否正常运行以及是否定期检定或校准。

七是，未按规定条件取水问题整改情况。重点“看”取水许可证逾期未办理延续、未及时申领取水许可证、取水许可事项变更未履行手续、超许可取水、超计划取水等问题是否按要求整改到位。

八是，建章立制情况。重点“看”针对专项整治行动发现的问题，制定出台相关管理政策规定，建立取水口动态更新机制和取用水监管机制情况，是否按要求建立取水口“一张图”和“一本账”。

《方案》要求，各流域管理机构和省级水行政主管部门要提高政治站位，加强组织领导，制定工作方案，加大执法力度，强化日常监管，做好宣传引导，确保问题排查到位、整改到位，取得实效。水利部将把“回头看”工作落实情况纳入2022年度最严格水资源管理制度考核。

(责编：鲁婧、吕骞)