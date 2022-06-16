论坛现场。生态环境部供图

人民网北京6月16日电 （记者余璐）6月14日，中国环境与发展国际合作委员会（简称国合会）2022年年会“共建绿色丝绸之路，助力全球低碳转型”主题论坛在线召开。国合会秘书长、“一带一路”绿色发展国际联盟咨询委员会主任委员、生态环境部副部长赵英民在会上表示，绿色“一带一路”建设顺应全球绿色低碳转型趋势，契合共建国家发展需求，为落实联合国2030年可持续发展议程注入蓬勃动力。

赵英民表示，目前，占全球经济90%的经济体都已经承诺净零排放，90余个共建“一带一路”国家也提出了净零排放的目标。作为世界上最大的发展中国家，中国正陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案以及一系列支撑保障政策措施，构建碳达峰碳中和“1+N”政策体系，宣布不再新建境外煤电项目，成功举办联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）第一阶段会议并达成《昆明宣言》，宣布成立昆明生物多样性基金，建设性地参与应对气候变化、生物多样性保护等全球问题的解决，彰显了中国负责任大国的担当。

“‘一带一路’倡议提出九年来，中国始终将生态文明领域合作作为共建‘一带一路’的重点内容，绿色发展理念不断深入，国际合作平台不断完善，务实合作举措不断深化。”赵英民指出，绿色成为高质量共建“一带一路”的鲜明底色。一是，完善绿色“一带一路”政策体系。今年上半年，生态环境部等四部门联合发布了《关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见》，系统部署新时期共建“一带一路”绿色发展的目标、任务和路径，发布《对外投资合作建设项目生态环境保护指南》，引导企业开展可持续基础设施投资和运营，不断提高项目环保的管理水平。

二是，建立更加紧密的绿色发展伙伴关系。完善“一带一路”绿色发展国际联盟，围绕应对气候变化、生物多样性保护等全球重点议题开展专题研讨和联合研究，与“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议、“一带一路”绿色投资原则等逐步形成协同增效效应，成为中国参与全球环境治理的“国家名片”。

三是，深化能源绿色低碳领域务实合作。中国持续深化可再生能源领域国际合作，光伏产业为全球市场供应了超过70%的组件，近年来，中国在“一带一路”沿线国家和地区可再生能源项目投资额呈增长态势，实施了一批绿色、低碳、可持续的清洁能源项目，积极帮助有需要的国家和地区推广应用先进绿色能源技术，为高质量共建“一带一路”贡献绿色解决方案。

四是，支持共建国家生态环保能力提升。实施绿色丝路使者计划和应对气候变化南南合作计划，为120余个发展中国家培训3000余名生态环境保护和应对气候变化领域的官员和技术人员，已与29个共建“一带一路”国家签署应对气候变化南南合作文件，并开展物资援助、低碳示范区建设等合作项目，帮助发展中国家提高应对气候变化能力。建设“一带一路”生态环保大数据服务平台、“一带一路”环境技术交流与转移中心，推进绿色低碳发展信息共享和环保技术在共建国家的落地。

从提出绿色“一带一路”建设到大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，中国始终以实际行动为全球可持续发展贡献中国智慧和中国力量。面对全球与环境气候治理的新形势，中国如何持续深入推进绿色丝绸之路建设？

对此，赵英民表示，一是强化合作引领，推进共建国家绿色低碳发展优势互补。要依托绿色联盟等多边合作平台，帮助共建国家政府、金融机构、企业等各相关方对接合作需求，挖掘合作潜能，凝聚合作共识，推动共建国家实现绿色发展优势互补。

二是践行绿色理念，加强绿色丝绸之路重点领域合作实践。以绿色能源、绿色金融等重点领域合作为抓手，持续推动清洁能源产业和技术合作，提升共建国家绿色投融资能力，支持共建国家实现低碳发展目标。

三是发挥示范效应，打造绿色“一带一路”建设务实成果。推动绿色项目落地实施，为共建国家提供更多“小而美”、可复制的绿色解决方案，切实提升共建国家人民的获得感与幸福感，为绿色“一带一路”合作凝心聚气。

(责编：鲁婧、吕骞)