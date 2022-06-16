人民网北京6月16日电 （记者余璐）记者从中国气象局获悉，受持续高温影响，中国气象局公共气象服务中心发布今年首个高温中暑气象等级预报。预计6月17日白天，河北南部、河南、山东西部和南部、江苏中北部、湖北西北部、陕西中部、内蒙古中西部、宁夏北部、新疆吐鲁番盆地等地较易发生中暑。其中，河南中北部和东部、山东西南部、新疆吐鲁番盆地等地的部分地区易发生中暑。

气象专家表示，本轮高温持续时间较长，预计6月17日至20日，高温中暑范围由河南、安徽、江苏一带向北扩张，并且极易中暑地区逐步扩大（图中红色区域）。直至6月21日开始，高温中暑有所缓解。

高温中暑气象等级及防范建议。中国气象局供图

气象专家提醒，有关部门和单位要按照职责做好防暑降温准备工作；午后尽量减少户外活动；对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导；高温条件下作业和白天需要长时间进行户外露天作业的人员应当采取必要的防护措施。

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