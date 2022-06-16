邱海峰

近期，各国相继公布5月份物价数据，高通胀成为普遍现象。在此背景下，如何看待中国当前物价形势？后期国内物价会不会也大幅上涨？6月16日，国家发展改革委新闻发言人孟玮在新闻发布会上就物价形势回答了海叔提问。

谈及最新物价数据，孟玮表示，5月份，我国物价继续平稳运行，上下游价格走势更趋协调。其中，居民消费价格指数（CPI）同比涨幅2.1%，与上月持平，环比下降0.2%；工业生产者出厂价格指数（PPI）同比涨幅回落至6.4%，涨幅比上月收窄1.6个百分点，连续7个月回落。

后期走势怎么看？孟玮说，我国粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品生产稳定、供应充足，特别是随着应季鲜活农产品大量上市，市场供应量将持续增加，加之各地物流堵点卡点疏导得力，跨区调运能力明显增强，稳定居民消费价格具有坚实基础，国内CPI将继续运行在合理区间，能够完成全年3%左右的预期目标。

PPI方面，尽管地缘政治冲突仍在扰动国际能源和粮食市场，但国内口粮自主自足、煤炭资源能够满足需求，加之保供稳价政策持续发力，预计后期PPI涨幅有望进一步回落。

海叔发现，与中国物价平稳运行相比，美欧等部分主要经济体完全是另外一幅通胀“高烧不退”的景象。5月份，美国、英国、欧元区CPI同比涨幅分别达8.6%、9%、8.1%，再创新高。其中，美国物价超预期上行，继3月份之后再度创下40年来新高，“通胀暂时论”“通胀见顶论”双双破灭。

数据显示，当前高通胀已渗入美国经济运行和居民生活的方方面面，从能源（同比上涨34.6%）、食品（同比上涨10.1%）到服装（同比上涨5%）、机动车（同比上涨12.6%）等耐用消费品，再到飞机票（同比上涨37.8%）、运输（同比上涨7.9%）等服务价格，呈现全面大幅上涨态势；剔除食品和能源后的核心通胀率连续两个月同比涨幅超过6%，通胀内生动力十分强劲。

国家发展改革委日前组织专家对近期国内外物价运行情况进行分析、研判，专家认为美国通胀“高烧不退”，完全是由过去几年一系列错误政策导致的，是“搬起石头砸自己的脚”。

自私的贸易保护主义。近年来美高举保护主义大旗，掀起全球化逆流，特别是对中国极限施压，大搞贸易摩擦，严重损害了全球产业链和供应链。

极度宽松的货币政策。新冠肺炎疫情暴发后，美“开直升机撒钱”，极度泛滥的流动性放大了通胀的幅度和速度。

挑起乌克兰危机并滥用制裁。美国领导的北约不断东扩、压缩俄罗斯地缘政治空间，并不断“拱火浇油”，最终引发乌克兰危机。危机爆发后，美及其盟友对俄多次制裁，冲击全球粮食和能源市场，推动全球大宗商品价格快速上涨。

此外，美国等西方国家奉行“疫苗民族主义”导致疫苗分配不公，发达国家疫苗过期销毁和贫穷国家一剂难求并存，造成全球经济复苏和防疫政策步调失衡，供应链运转失序。

为应对持续通胀压力，美联储6月15日激进加息75个基点，为1994年以来最大加息幅度。美国专栏作家弗丽达?吉蒂斯认为，美联储遏制美国通胀的努力，肯定将会给已经遭受连续打击的经济体以及不那么富裕国家的家庭制造新的问题。如今，美国的高通胀已不再是美国自己的问题，而是给世界带来了更加动荡不安的国际经济金融环境和更加不确定的未来。

专家分析，今后一段时期美国通胀或将进一步向各领域传导蔓延，短期内难以明显回落，出现经济衰退的可能性加大。对此，比一味加息收紧货币政策更重要的是，美国必须尽快纠正“损人不利己”的错误政策，加强国际合作，才能从根本上治理高通胀。

比较之下，中国物价水平远低于美欧等主要经济体，继续对全球物价发挥了重要的“稳定器”作用。

(责编：鲁婧、吕骞)