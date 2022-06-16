本报记者 邵玉姿

6月13日一早，在河北省石家庄市中医院住院部肾病二科，记者跟随王璐一起参加查房。

“这位患者刚住院，今天注意一下他的检查结果。”医护人员叮嘱着。王璐紧跟身后，埋头记录。虽然左腿行动不便，但王璐一点都不松懈，遇到不清楚的细节，总是反复追问。

“区残联给我提供了这么好的实习机会，还为我联系好了就业单位，我一定要倍加珍惜，更加努力。”谈起自己的就业情况，王璐笑容灿烂。

可就在两个月前，她还一度为工作发愁。

王璐是河北北方学院中医肾病方向的一名研究生。幼时的一次高烧让她患上了小儿麻痹症，左腿从此落下残疾。深知残疾毕业生就业比较困难，王璐比同班同学更早开启自己的求职之路。上网查询就业信息，一一发送求职简历……春节一过，王璐便上网详细了解了石家庄市内各大医院的信息，并向几家以中医为特色的医院发送了求职简历。

可结果并不理想。回忆起那段并不顺利的求职经历，记者注意到王璐的表情变得有些凝重。“有的医院没有招聘计划，有的医院觉得我左腿不便，担心无法胜任工作岗位。”王璐很苦恼。

投出的简历有很多，王璐去过的招聘会也不少。“只要现场有对口的医院或医药企业，我都会去试一试。”几个月来，王璐参加了十几场招聘会，可结果却不理想。“很多单位还是担心我的身体状况无法长期坚持工作。看到身边的同学陆续达成就业意向，而自己却还是前途未知，这滋味实在不好受！”

查完房，王璐稍事休息，一会儿要跟医生一起讨论制定当天病患的治疗护理办法。她接着跟记者聊求职经历，“就在这时，转机来了！”

4月中旬，王璐接到了来自藁城区残疾人劳动就业服务所的一通电话。“他们了解到我还没有就业后，询问我是否存在就业困难，有什么就业意向。”王璐说。原来，为了帮助残疾大学生顺利就业，藁城区建立了残疾大学生信息库，对辖区内所有在校残疾大学生的信息进行实时录入与更新。每年毕业季，藁城区残联的工作人员都会对当年即将毕业的残疾大学生进行定期回访，了解他们的就业情况，以便及时提供就业帮扶。

接到电话的王璐很欣喜，几天后，她便和家人一同来到藁城区残联进行现场咨询。“你觉得药企怎么样？岗位选择多，待遇福利好，距离也合适。”得知王璐是一名医学毕业生后，藁城区残疾人劳动就业服务所所长李彦波立即在区残疾人就业创业平台上为她筛选出了几家药企的岗位。

“有机会的话，我还是想去医疗机构，当一名医生。”由于自幼饱受病痛折磨，王璐内心里还是更希望成为一名医生。

“行，那咱就先找家医院实习，提高技能。”明确王璐的就业意向后，考虑到她缺少临床经验，李彦波便建议她在毕业前先到医院进行临床实习。

今年5月，在藁城区残联的推荐下，王璐顺利来到石家庄市中医院实习。“你就安心实习，就业单位我们来帮忙寻找、对接。”刚到实习岗位时，李彦波的一番话让王璐心里踏实了许多。检查病况、书写病历、跟随查房……实习的每一天，王璐都格外认真。

不到一个月，好消息就传来了。“我们筛选出了十几家医疗单位进行沟通，向他们介绍了王璐的个人信息、求学历程、实习情况等。”李彦波说，最终有两家医院明确表示，愿意在政策允许的情况下帮助王璐这样的优秀毕业生实现就业目标，协助她走上工作岗位。

“从找不到工作，到一下子有了两个选择，一开始我都不敢相信！”王璐对记者感慨，感觉自己就像做梦一样，没想到自己的梦想竟然这么快就要实现了。在对医院进行实地了解后，王璐最终与藁城区妇幼保健院达成了就业意向。

“毕业后，我将踏上新的工作岗位，希望能把所学的知识运用到以后的工作中，活出自己的人生价值。”展望未来，王璐充满信心。

在区残联，记者看到，专门建立的信息库中清楚记录着每一个残疾毕业生的就业情况。“一人一策”就业服务台账里，实施了哪些帮扶措施、帮扶推进到哪一步，都明确标注。

“我们会对每名残疾毕业生开展‘一对一’精准服务，对有就业意愿的未就业毕业生开展求职登记和技能培训登记，按需提供相关培训，推荐适合的就业岗位，确保服务不断线。”藁城区残联理事长申军和介绍，通过政策保障和就业服务，去年共有10名残疾大学生实现就业，今年已有4名残疾大学生与对接单位达成就业意向。

《 人民日报 》（ 2022年06月16日 14 版）

(责编：曹淼、李源)