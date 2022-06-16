我叫李彦波，是河北省石家庄市藁城区残疾人劳动就业服务所所长。2003年，我来到残疾人劳动就业服务所工作，至今已经快20年了。因为工作缘故，我和很多残疾朋友的关系都很密切，也深知他们在生活工作中会面临更多的困难。尤其是残疾学子，他们辛苦求学十数载，付出的心血远比常人要多。在就业时，也面临着不少困难。

怎样才能更好地帮助残疾学子实现就业？为此，我们建立了残疾毕业生信息库，形成了定期回访机制，通过“一人一策”的精准帮扶，帮助他们找到理想的工作。只有这样，才能及时地发现他们的困难，摸清他们的需求，为他们提供“一对一”的就业帮扶。

王璐的就业困难就是我们在回访的过程中发现的。她是一名非常优秀的医学生，奖学金年年不落。但因为肢体残疾，使得她的求职之路并不平坦。在了解具体情况后，我们根据她所学专业的特殊性，制定了“实习+就业”的帮扶计划。一方面，将她推荐至石家庄市中医院进行临床实习；另一方面，依托优异的学习成绩和实习经历，为她对接就业单位。

残疾学子就业难，创业更难。家住藁城区土山村的耿杰龙因肢体残疾，毕业后求职比较困难，于是选择了自主创业——运营自助售水机。可一段时间下来，业绩并不理想。

为了帮助他，我们深入社区和村庄进行调研，发现自助售水机在社区较为普遍，可是在乡村却不太普及。于是，我们找到辖区的行政村进行协商，在村里设立惠民水站。惠民水站的设立不仅帮助耿杰龙开拓了市场，让村民喝上了放心水，还创造了许多水站运维岗位，解决了当地残疾人的就业问题。现在，耿杰龙已经在藁城区42个村开展业务，安装刷卡式饮水机106台，并吸纳42名残疾人就业。

帮扶残疾学子就业，还需要积极开拓就业岗位。我们与用人单位对接，鼓励他们设立残疾人就业岗位，并根据帮扶对象的特点和需求，展开精准培训。通过岗前培训、订单式培训、边工边训、师带徒培训等形式，提升残疾毕业生就业能力。

去年，我们还投资20余万元，建设了心理咨询室和就业能力测评室，将职业能力测评和心理咨询服务贯穿到培训、就业、学习、求职、岗位开发过程中，更精准地帮助残疾学子实现就业。

（本报记者邵玉姿采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年06月16日 14 版）

(责编：曹淼、李源)