本报记者 刘 峣

又到一年毕业季，高校毕业生们走出校园，步入社会。学生们用拍照留念的方式，纪念在学校度过的青春岁月。图为6月12日，沈阳工学院的毕业生离校前在“爱心送站大巴”合影留念。

张文魁摄（人民视觉）

力促

新华社发 王 琪作

6月以来，高校毕业生求职进入冲刺关键期。近段时间来，中国各地高校牵线搭桥、精准帮扶，在开拓就业渠道、提升就业能力、提供就业指导等方面积极出招，千方百计为高校毕业生就业择业提供机会、创造条件。

挖掘岗位资源

不久前，一场科创就业促进行动在上海交通大学举行，近30家科创企业的创始人和招聘负责人为毕业生带来了近500个工作岗位的就业机会。

与一般的招聘活动不同，这场以科创为主题的就业促进行动，涵盖了智能制造、人工智能、电子信息、生物医药、医疗器械、新能源、新材料等行业领域，在全国高校尚属首次。更值得一提的是，参与招聘活动的企业都是“交大人”——思必驰科技股份有限公司、上海氢晨新能源科技有限公司、北京术锐技术有限公司等均为学校教师科创企业。

据上海交大有关负责人介绍，参与招聘活动的科创企业从创始到发展的每个阶段，都得到了学校的大力支持，如今这些企业反哺学校、开辟岗位，带动了一批大学生就业。

“学校一方面通过与教师科创企业共同开展学生实习、实训等，提升学生创新创业能力，另一方面鼓励教师科创企业加强科技创新，创造更多就业岗位，成为具有产业特色、带动就业效果明显的特色载体，助力实现大学生更加充分、更高质量的就业。”上海交通大学校长林忠钦说。

据了解，2022届上海高校毕业生就业协议的1号至100号签约学生均来自上海交大，很多毕业生投身国家重点行业单位，去到了祖国最需要的地方。

上海交大船舶海洋与建筑工程学院硕士毕业生周畅，在求职季中放弃了多家互联网企业的工作邀约，选择向中船集团七二六研究所投递简历，成为一名海洋事业的建设者。

“我还记得4年前在老师的鼓励下，参加全国海洋航行器设计与制作大赛时的经历。大家对海洋装备的热情和坚持，让我有了参与海洋事业的梦想。”周畅说。

开拓求职机会

今年5月，教育部启动2022届高校毕业生就业“百日冲刺”活动，各地各高校持续举行招聘活动、万企进校、精准帮扶、访企拓岗、就业指导等专项行动，为毕业生求职之路护航。

中国人民大学就业指导部门负责人介绍，就业季以来，学校点对点邀请重点单位入校开展招聘活动，共举办大中型双选会43场，包括本科生专场、女大学生专场等；学校领导通过双选会走访52家重点用人单位，九成以上单位达成合作意向，各学院通过实地走访、视频洽谈等多种形式走访用人单位109家，拓展岗位400余个。

带着老师访企业、校企携手促就业——一段时间以来，各地高校纷纷“走出去”访企拓岗，为毕业生就业开拓机会。

广东开展“用人单位大走访 全员联动促就业”为主题的专项行动，落实高校毕业生就业工作“一把手”工程。活动开展以来，已有140所高校书记、校长通过线上线下方式走访5710家用人单位，促成新增就业岗位7.6万个，实习岗位4.3万个，达成实习实践基地合作意向3431项。

山东大学近日举行校友企业2022年人才引进空中双选会，吸引了170家校友企业参会，提供了近万个就业岗位。山东大学校长樊丽明说，校友企业积极响应号召，为母校毕业生创造就业机会，主动吸纳毕业生就业创业，令人感动。

教育部高校学生司司长王辉介绍，2022年，教育部推出“国家24365大学生就业服务平台”，为高校毕业生、用人单位、大学生就业战线和社会公众提供多样化服务。截至目前，面向2022届毕业生，平台汇集了丰富的就业岗位，并上线“互联网+就业指导”直播课和系列就业指导培训课，提供大量职业测评、职业百科和职业案例，已有数百万毕业生注册使用。

做细就业服务

2022届全国普通高校毕业生规模和增量均为历史之最。当前，在中国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力和疫情等不确定因素影响下，高校毕业生就业形势严峻复杂，面临多重困难和挑战。

清华大学学生职业发展指导中心主任张超认为，缓解学生在心态上的困难，是今年高校毕业生就业工作的重点之一。学校一方面要提供更多就业资源，另一方面要关注毕业生就业的心理焦虑。

针对毕业生求职过程中遇到的种种难题，各地高校各展其能，做实做细就业指导服务，把脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的、较长时间未就业的高校毕业生作为重点帮扶对象。

“原本我对找工作没什么信心，但是辅导员和老师每天都在微信群里推荐招聘信息，鼓励主动出击，于是我也投了几份简历，没想到很快就有用人单位回复，几轮面试后给我发来了offer（录取通知）。”杭州某高校本科毕业生李凌雪家庭经济较为困难，在学校就业帮扶行动的帮助下，通过精准推送的岗位实现了就业。

中国人民大学就业指导部门负责人介绍，学校针对家庭经济困难、少数民族、身体残疾等重点群体毕业生建立了帮扶工作台账，调动学院辅导员、班主任、研究生导师、专业教师、校友等各方面力量按照“一生一策”的要求实行“经济上帮扶、信息上关注、心理上疏导”三位一体扶持措施，为每个就业困难毕业生精准推送3个以上岗位，并举办简历撰写、面试辅导等系列就业指导活动。

浙江大学在就业季期间举办了就业形势分析、基层就业主题宣讲、求职技能培训、求职心理调适等就业指导活动100余场。同时成立了校院两级生涯辅导工作室，聘请校内外专家为在校学生提供自我认知、时间管理、人际沟通、职业选择、生涯规划等方面的一对一咨询辅导。

(责编：曹淼、李源)