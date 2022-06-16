原标题：全团要确保帮助10万名以上大学生就业

近日，习近平总书记在宜宾学院考察时对做好高校毕业生就业工作做出重要指示，中央教育工作领导小组专题研究工作方案。团中央认真领会党中央要求，认真梳理今年以来“共青团促进大学生就业行动”各项部署落实情况，要求全团提高政治站位、加强协同联动，以就业困难大学生为重点，用心用情用力服务大学生成才发展，实实在在帮助10万名以上2022届高校毕业生就业。

加快落实一般院校低收入家庭学生就业帮扶计划。以非“双一流”高校低收入家庭毕业生为服务对象，由所在学校团组织推荐、所在地方团委对接用人岗位、团干部结对未落实去向同学，为每位同学至少推荐2个合适就业岗位。目前已有3.1万名团干部与9.7万名就业困难大学生结对，帮助其中4.1万名2022届毕业生找到工作。全团要尽锐出战，发挥青联、青企协等组织作用，筹措更多靠谱招聘岗位，力争超额实现帮助5万名大学生成功就业目标。

全面落实西部计划等大学生服务基层项目任务。西部计划、“三支一扶”、社区服务等基层项目是大学生锻炼成长的重要平台，客观上也是缓解就业压力的过渡方式。其中，今年西部计划招募总规模扩大到3.67万人，包括中央项目1.1万人、地方项目2.57万人，目前整体进入体检阶段。各有关团组织要周密组织，确保6月底前确定人选，并接续做好培训、派遣、保障等各项工作。此外，要积极配合落实好“三支一扶”等其他基层服务项目。

扎实推进大学生乡村创业帮扶计划。面向毕业2年内大学生的返乡下乡创业项目，提供2万元资金资助和综合创业服务，年度计划资助项目不少于3000个。截至目前，已有19个省份启动实施，遴选1600个创业项目。中国青年创业就业基金会等机构要努力帮助大学生提高创业成功率，以创业带动就业。

大学生是宝贵的人才资源，党和政府始终高度重视高校毕业生就业。各级团组织要及时准确宣传解读党中央陆续出台的促进大学生就业的政策措施，引导同学们坚定信心，缓解焦虑。要努力帮助大学生提高社会化能力，用好征集来的3.8万个政务实习岗位机会，对接好募得的19.5万个企业实习岗位机会，视当地疫情防控形势，组织开展好大学生实习“扬帆计划”。要帮助同学们树立正确就业观，设身处地开展沟通交流，引导大家切实估计自身条件和社会需求，合理调整就业地、薪酬、岗位等预期，迈好进入“社会大学”的第一步。

(责编：曹淼、李源)