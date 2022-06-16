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江西：打好“组合拳” 稳住就业基本盘

2022年06月16日09:05 | 来源：江西省人社厅
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原标题：江西：打好“组合拳” 稳住就业基本盘

　　近期，江西省按照“稳住、进好、调优”的原则，统筹疫情防控和经济社会发展，在稳市场主体、保重点群体就业方面同向发力，全力推进各项就业工作开展。今年1至5月，全省城镇新增就业21.79万人；新增转移农村劳动力31.34万人。

　　保市场主体稳就业方面，江西省提出一系列政策措施和工作举措，为全省就业局势的稳定提供有力支撑。今年1至5月，全省99个工业园区用工人数稳定在230万人以上，列入全国失业动态监测的1051家企业职工总数稳定在49万人以上，605家重点企业用工总量稳定在54万人以上，均与去年底基本持平。

　　稳岗拓岗保就业方面，在落实中央减负稳岗扩就业政策和江西省为中小企业纾困解难28条政策措施的条件下，先后研究出台《关于强化就业优先导向推进就业工作责任落实的实施意见》多项政策文件，打出了一整套稳就业的政策“组合拳”。

　　强化公共就业服务方面，持续加大政策宣传，采取有针对性的政策措施，优化各项公共就业服务，推动政策措施落地落实，释放政策红利惠及更多的企业、群众。强化宣传引导，保障市场主体稳岗稳工；强化精准施策，稳住高校毕业生、返乡农民工等重点群体就业创业；强化监测预警，确保压实就业服务工作责任。

(责编：曹淼、李源)

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