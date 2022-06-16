为帮助脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育提供便利，促进雨露计划毕业生实现高质量就业，日前，国家乡村振兴局、教育部、人力资源社会保障部共同实施“雨露计划+”就业促进行动，升级续写雨露计划的“后半篇”文章，这是促进实现脱贫家庭新成长劳动力更加充分和更高质量就业的有效途径，对于稳定脱贫攻坚成果，稳定毕业生就业形势具有十分重要的作用。

一人就业、全家脱贫，增加就业是最有效最直接的增收方式。雨露计划作为教育扶贫政策之一，在精准扶贫中发挥了重要作用。这一帮扶计划，在脱贫攻坚期间，累计惠及800多万贫困家庭新成长劳动力，带动1500多万贫困人口脱贫。此次启动实施的“雨露计划+”就业促进行动，是对脱贫攻坚成果的再巩固，对就业优先发展政策的再落实，对乡村振兴认识的再深化，意义重大。

当前，受新一轮新冠肺炎疫情和国际局势变化等影响，我国经济下行压力加大，巩固拓展脱贫攻坚成果面临的困难挑战增多。就业是巩固脱贫攻坚成果的基本措施。数据显示，2021年脱贫人口务工收入占比接近70%，稳住了岗位、实现了就业，防止返贫致贫就有了坚实支撑。为此，“雨露计划+”就业促进行动，将帮扶对象由脱贫家庭扩展到了脱贫家庭和防止返贫监测对象家庭，将支持范围由职业教育环节延伸到了就业帮扶环节。通过开展从教育培训到促进就业的全链条、一体式帮扶，为脱贫家庭实现就业增收、巩固拓展脱贫攻坚成果打下坚实基础，为扩大乡村人才供给、促进乡村全面振兴提供有力支撑。

人无业不立，人无业不富，人无稳业不安。只要就业稳定、收入稳定，大家生活的就有底气，有干劲。职业教育是广大青年打开成才成功大门的重要途径。近年来，从高职扩招向深度贫困地区倾斜，到灵活采用多种方式送教入户、送教下乡，许多贫困家庭学生通过职业教育实现了自己的梦想。我国脱贫攻坚的实践充分证明，职业教育扶贫是见效快、成效显著的扶贫方式之一，对于提振群众精气神，阻断贫困代际传递贡献巨大力量。

授人以鱼，不如授人以渔。让职业教育更好的发挥“扶技、扶智、扶志”的作用。在人才培养的过程中，要充分结合当地实际，灵活设置专业，培养一批符合本地实际产业发展方向的技能人才。与此同时，各地区各部门要摸清脱贫家庭新成长劳动力底数、掌握入读职业院校意愿，摸清雨露计划应届、往届毕业生就业情况底数，掌握就业需求。坚持精准就业帮扶，实现职教一人、就业一个、富裕一家，让每一个人都有出彩的机会，让越来越多的家庭日子越过越红火。

巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴这一大考仍在继续。面对这道必须答好的考题，确保脱贫家庭新成长劳动力稳定就业，培养壮大乡村振兴的生力军，各地区各部门要抓住时间窗口，将这项民生实事工程持续抓紧抓实抓细、落地见效。我们相信，在政策大力支持下，在脱贫家庭新成长劳动力自身努力下，生活一定能芝麻开花“节节高”。（孟哲）

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