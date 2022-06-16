原标题：重点群体就业“定制”政策长啥样

当前，正是高校毕业生就业的关键阶段。河南省稳定就业实招不断：今年5月起，企业招用毕业年度高校毕业生，签订劳动合同并参加失业保险的，按每人1000元的标准发放一次性扩岗补助；6月9日，省人社厅、省财政厅以及部分金融机构和部分省辖市，召开创业担保贷款工作座谈会，研究持续加大创业担保贷款工作力度具体措施……

面向高校毕业生等重点群体，我省压实就业工作主体责任，政策性岗位和市场性岗位全力开拓落实，就业指导服务做细做实。

政府、企业发力“直播带岗”

这段时间，卢宇很忙，一场直播结束，立马投入另一个平台的直播筹备中。他是省人社厅就业促进局副局长。6月9日，作为人社部“百日千万网络招聘专项行动”组成部分的“我在家乡挺好的”城市专场招聘活动走进河南，本场“云招聘”直播的亮点之一，就是卢宇通过直播连线详细介绍河南的就业政策。

政府部门“播”政策，用人主体“播”岗位。来到直播间的白象食品集团招聘负责人李诚，向网友重点介绍了企业的供应链、产品行销、数字化等各类岗位，以及暑期实习生招募需求，求职者通过网络平台就能投递简历，实现一“键”求职。

今年以来，我省采用“部门联合+区域协作+社会力量融入”的模式，探索三位一体的服务方式，全力推动延伸式服务。“我们通过搭建全省统一、市县联动的招聘平台，实现全省用人单位及毕业生双向对接，做到‘招聘不打烊、服务不断线’。”省人社厅副厅长杨昆锋介绍。

创业担保贷款政府全额贴息

“幸亏有创业担保贷款来救急，否则我都不知道该咋办。”6月15日上午，安阳市返乡创业者张迎迎说。去年因遭遇洪灾，他经营的鸡棚遭受重大损失，人社部门帮他争取到了政府贴息的创业担保贷款。他用贷款重修鸡棚，创业梦想得以实现。

如今在河南，像张迎迎这样在创业过程中享受优惠创业担保贷款的人还有很多。省人社厅进一步加大了创业担保贷款贴息支持力度，对高校毕业生、返乡创业农民工、复员转业退役军人、就业困难人员等重点群体个人创业担保贷款给予财政全额贴息，个人不用再承担利息。

支持创业是做好就业工作的重要组成部分。省人社厅就业促进局局长张文安介绍，我省力争全年新增发放创业担保贷款超过120亿元，让更多创业者受益。

同时，我省人社部门提前开展困难高校毕业生求职创业补贴发放工作，目前已为8.78万名2022届困难高校毕业生发放1.75亿元求职创业补贴。（记者 王向前）

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