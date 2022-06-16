原标题：上海推出高校毕业生就业创业促进九大行动

优化应届高校毕业生落户政策，缓解人才安居困难……6月15日，上海市启动高层次人才云选会，推进高层次人才延揽和高校毕业生就业。

根据当日发布的上海大力吸引集聚人才助推经济恢复重振若干政策举措和2022年上海高校毕业生就业创业促进九大行动，上海调整非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申办上海户籍评分办法，进一步优化在“五个新城”就业的应届高校毕业生落户政策。同时，增加申报受理时间，第一批从疫情平稳后开放并受理至8月底，第二批于2022年底开放受理。

据悉，2022年，上海全市新增人才安居租赁房源2.5万套，将为在沪就业应届毕业生定向提供一批租金可负担、长期稳定的租赁房源。

相关政策还包括加大引才荐才奖励力度，减轻人才企业房租、税费负担并加大金融支持力度，促进科技产业创新等方面。例如，对承租上海市国有房屋从事生产经营活动的人才企业，属小微企业的，可按有关规定免除6个月租金。

记者了解到，目前上海各行业主管部门、各区已开展87场云选会招聘活动，6月至10月，还将开展95场云选会系列子活动。据初步估算，首批参加单位预计超过3000家，包括世界500强企业、大型国企、知名外企、科创板上市企业、高新技术企业等，以及亟需海内外高层次人才的高等院校、科研院所、医院等事业单位，将提供20余万个招聘岗位。（记者：郭敬丹、吴振东）

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