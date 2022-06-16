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“硬核”举措吸引人才 长春全年计划引进1万名高校毕业生

2022年06月16日09:43 | 来源：长春发布
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原标题：“硬核”举措吸引人才 全年计划引进1万名高校毕业生

　　长春新区日前全面实施“万名高校毕业生进新区专项行动计划”，吸引高校毕业生来新区就业创业。

　　立足“六城联动”主导产业和“专精特新”企业，长春新区围绕“长春人才创新港”建设，通过强化平台建设，创新活动载体，加大政策扶持，优化就业创业环境，实现服务水平、服务效果、服务环境“三个提升”，全年计划引进1万名高校毕业生。

　　在已建立的北京理工大学、上海交通大学引才工作站基础上，长春新区进一步加强高校毕业生引才工作站建设，扩大校园引才工作站范围。建设新区高校毕业生就业创业线上服务系统，为高校毕业生提供全方位的就业创业服务。建设新区高校毕业生人才数据库，将与新区企业签订一年以上劳动合同的高校毕业生纳入人才数据库，提供职称申报、人才补贴等相关政策精准推送服务。

　　长春新区还开展“企业文化进校园”“百企千岗进校园”“创业培训进校园”“人力资源服务进校园”等“四进校园”活动，向大学生宣传优质企业。同时开展“技能提升进新区”“就业实习进新区”“基层锻炼进新区”“领题攻关进新区”等“四进新区”活动，构建集教学、实训、就业多功能于一体的产学研深度融合人才培养机制。积极开发面向高校毕业生的社区工作岗位，进一步深化“企业出题，高校院所破题”的产学研合作模式，鼓励大学生到新区企业从事重大科技攻关、产业核心攻关任务。

　　贯彻落实省市人才政策，长春新区主动对接省市相关部门，广泛宣传落实高校毕业生首次创业开办补贴、首次创业补贴、创业担保贷款、免费职业技能培训、生活补贴、购房补贴、住房公积金贷款等政策。　　

(责编：曹淼、李源)

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