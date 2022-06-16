原标题：多地重启公务员省考笔试 扩大政策性岗位规模

中新网北京6月15日电(记者 阚枫)近日，多省份重启此前因疫情而暂缓的2022年度公务员招考笔试。当前正值大学生毕业季，今年不少地区出台政策，明确大力开发政策性岗位，扩大公务员、事业单位等岗位面向高校毕业生的招录规模。

因疫情推迟的省考重启，多省份明确笔试时间

今年2月，全国20余省份发布2022年度公务员招录公告，大多数地区将考试时间定在3月下旬举行，但进入3月，全国疫情多点散发，各地纷纷将笔试延后。

近期，多地疫情防控形势趋于好转，连日来，安徽、河南、甘肃、浙江、福建、河北、贵州等地纷纷重启公务员招录的笔试工作，多省份将笔试时间定于7月9日至10日举行。

由于笔试时间的调整，多地也公布了因故无法应考考生的弃考退费手续。例如，安徽要求因故不能参加本次笔试的，可在6月15日9时至17日17时进入报名系统办理退费确认手续。

浙江还明确，因考生弃考造成报名人数不足开考比例的，将酌情核减或取消招考计划。招考计划被取消的相应报考人员，自接到通知起24小时内进行改报名，逾期未改报名的，视为放弃改报。

促进大学生就业，多地扩大政策性岗位供给

今年高校毕业生超千万，为了促进高校毕业生就业，近期，不少省份明确将扩大公务员、事业单位等政策性岗位的开发供给。

6月9日，甘肃省教育厅副厅长、新闻发言人王光亚在该省新闻发布会上介绍，“2022年，在各单位各部门的共同努力下，我省共开发各类政策岗位3.7万余个，并均计划在8月底前完成招录招聘工作。”

同日，江西省人社厅召开的“赣就有位来”稳就业新闻发布会透露，将开发各类政策性岗位不少于4万个，落实面向应届高校毕业生招录岗位不得低于40%的要求，相关招录工作8月底前完成。

今年5月，吉林省发布《关于积极应对疫情影响 全力做好高校毕业生等重点群体就业工作的若干措施》。据介绍，今年吉林省的公务员和事业单位招录招聘人数约2.2万人，比去年增长10%。

河南省则透露，今年将稳定公务员、事业单位和国有企业招聘规模，公务员招录计划不少于7500名，事业单位招聘不少于4万人，国有企业招聘1万名左右。

“政策性岗位或者说公共机构岗位包括党政机关、事业单位、地方国企、特岗教师等，今年高校毕业生首次突破千万，各地加强政策性岗位的供给，对就业市场，特别是大学生就业来说是一种稳定性的政策保障。”中央党校(国家行政学院)教授竹立家分析。

鼓励政策支持大学生基层就业

如专家所言，在近期各地发布的促进高校毕业生就业的举措中，不少地区都推出了支持大学生到基层就业的鼓励政策。

公务员招录工作中，河南今年的招录中，有2163个计划补充到基层乡镇，对脱贫县的乡镇采取适当降低学历要求、不限制专业条件、调整报考年龄、面向当地户籍等措施降低进入门槛。

河南的招录中，98%的职位不要求基层工作经历，取消各种不合理限制条件，为高校应届毕业生提供更多报考机会，助力推动就业。

浙江今年的公务员招录首次推出31名招录计划，探索定向山区26县事业编制人员招录当地乡镇公务员，着力解决偏远地区基层机关招人难、留人难问题。

6月10日，河北出台的高校毕业生就业十九条政策措施中明确，对到艰苦边远地区县以下机关事业单位工作的高校毕业生，新录用为公务员的，试用期工资直接按试用期满工资确定，试用期满考核合格后的级别工资高定两档。

“公务员招录重视基层和应届生是近年来的显著趋势，对于考生来说，公务员招录选拔透明、公平，同时也较为科学，拓展了大学生就业渠道，国家也能通过这种方式吸纳更多年轻大学生充实基层队伍，提升整体素质。”华图教育研究院专家郑文照表示。

竹立家也表示，当前无论是乡村振兴，还是城市社区公共服务升级，都急需大量有新知识、新理念、高素质的大学生补充到基层岗位，这不仅是从促进就业的维度考量，更是提速基层治理能力现代化的需要。(完)

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