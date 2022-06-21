本报北京6月20日电 （记者王昊男）6月20日，经过4年的改扩建，百年老站北京丰台站以全新面貌正式开通运营。自此，北京市拥有北京站、北京西站、北京南站、北京北站、清河站、北京朝阳站、北京丰台站7座全国铁路客运枢纽，以及首都国际机场、大兴国际机场两座国际机场，迎来“七站两场”交通发展新时代。

据了解，北京丰台站是《北京城市总体规划（2016年—2035年）》中确定的客运枢纽之一，承担京广高铁与京沪、京九普速铁路等多条线路的始发终到作业。北京丰台站主体共4层，其中，地上第三层为高铁站台；地上第二层为候车大厅，为普速与高铁旅客提供候车服务；地面层为普速站台；地下层为交通换乘大厅与停车场。北京丰台站是国内首座采用高铁、普铁双层车场重叠设计的特大型车站，形成了顶层高铁、地面普铁、地下地铁的立体交通模式。改建后的北京丰台站是目前亚洲最大铁路枢纽客站。

《 人民日报 》（ 2022年06月21日 11 版）

(责编：胡永秋、白宇)