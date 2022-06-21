本报记者 廖睿灵

面对今年复杂的疫情形势和国际环境，辽宁省不断增强制造业核心竞争力，筑牢基础、增加韧性，加快发展先进制造业集群，由“制造”逐步迈向“智造”。今年前4月，辽宁省高技术制造业增加值增长17.5%。图为德科斯米尔（鞍山）线束系统有限公司的工人在车间内生产汽车线束。

新华社记者 姚剑锋摄

国家统计局日前公布的数据显示，1-5月份，全国固定资产投资同比增长6.2%，增速回落幅度较1-4月份有所收窄；基础设施投资增速加快，高技术产业投资保持今年以来的快速增长，大项目投资带动作用增强。有关专家认为，未来随着民间投资、新型基础设施建设投资的推进，投资对中国经济稳增长的拉动作用将进一步显现。

有效投资拉动经济稳增长

作为拉动内需的根本动力，稳投资是保持经济增长的重要力量。

国家统计局投资司首席统计师罗毅飞介绍，1-5月份，各地区、各部门有力统筹疫情防控和经济社会发展，发挥投资关键作用，投资规模持续扩大，固定资产投资（不含农户）同比增长6.2%，增速较1-4月份回落0.6个百分点，回落幅度比1-4月份收窄1.9个百分点。

数据显示，前5个月，全国基础设施投资同比增长6.7%，增速比前4个月加快0.2个百分点，比全部投资增速高0.5个百分点；制造业投资同比增长10.6%，增速比前4月回落1.6个百分点，回落幅度较前4月份收窄1.8个百分点；高技术产业投资同比增长20.5%，今年以来增速持续保持在20%以上。

与此同时，大项目投资带动作用增强。前5个月，计划总投资亿元及以上项目完成投资同比增长10.2%，高于全部投资4个百分点；对全部投资增长的贡献率为83.3%，比前4个月提高2个百分点；拉动全部投资增长5.2个百分点。

“当前，中国经济面临下行压力，投资成了拉动中国经济增长的一驾重要马车。”北京大学国家发展研究院副院长余淼杰向本报记者分析，“从投资形态看，基础设施投资对经济增长的拉动作用较为显著。同时，制造业投资及高科技产业投资增速较快，有利于推动制造业转型升级，促进中国经济平稳健康发展。”

促进民间投资高质量发展

民间投资对保持整体投资平稳增长具有重要意义。今年前5个月，民间投资增长4.1%，占整体投资的比重为56.9%。其中，制造业民间投资增长18.9%，基础设施民间投资增长9.1%，民间投资质量进一步改善。

今年以来，受国际局势复杂多变、国内疫情多点散发等影响，民间投资增速持续低于整体投资。6月15日召开的国务院常务会议部署了支持民间投资和推进一举多得项目的措施。国家发改委新闻发言人孟玮表示，落实好鼓励民间投资发展的各项政策措施，完善民间投资政策环境，有利于更好稳定市场预期和投资信心，促进民间投资高质量发展。

一方面，要发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用。“根据‘十四五’规划102项重大工程、国家重大战略等明确的重点建设任务，我们将选择具备一定收益水平、条件相对成熟的项目，采取多种方式吸引民间资本参与。”孟玮说，在安排各类政府性投资资金时，对民营企业一视同仁，发挥政府投资引导带动作用。

另一方面，推动民间投资项目加快实施。对于推动经济社会发展、促进产业转型、加快技术进步等有较强带动作用，投资规模较大的民间投资项目，要积极纳入各地的重点投资项目库，加强用地（用海）、用能、用水、资金等方面的要素保障。

孟玮介绍，国家发改委还将通过鼓励民间投资积极参与盘活存量资产、加强民间投资融资支持、支持民营企业规范发展、持续优化民间投资环境等方式，进一步促进民间投资加快发展。

推进新型基础设施建设投资

今年前4个月，全国新建5G基站超19万个，千兆网络端口新增165.3万个，总量达到954万个，国家枢纽节点数据中心规模机架数超54万台标准机架……当前，新型基础设施建设投资保持稳定增长，发展韧性十足，支撑疫情防控、复工复产和保持产业链供应链稳定的作用更加凸显。

孟玮介绍，在新型基础设施建设投资方面，从当前掌握的储备项目情况看，下半年各地方和骨干企业将加大投资力度，一批重大项目将开工建设，特别是社会资本投资潜力较大。国家发改委将会同各地方和有关部门，持续推动重点项目建设。加快推进中西部地区中小城市基础网络完善工程，选择一批产业特色突出、发展基础较好的中西部中小城市集中予以支持。同时，加快推进5G、人工智能、大数据与实体经济深度融合，建设一批重要的融合基础设施和算力基础设施，积极探索新技术、新产业、新业态、新模式。强化全国一体化大数据中心布局，围绕规划、网络、用能等方面加大支持力度，支撑“东数西算”工程建设，推动各枢纽节点建设尽快落地生效。

投融资方面，国务院近日出台的一揽子稳经济举措提出，加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围，首次将新型基础设施纳入其中。孟玮介绍，国家发改委将积极推动银行业金融机构、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）等投资重大新型基础设施建设项目，发挥新兴产业创业投资引导基金作用，为中小企业相关领域的融资提供便利，进一步激发社会资本投入积极性。

(责编：胡永秋、白宇)