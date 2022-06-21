人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“东数西算”推进数字经济高质量发展

李  贞
2022年06月21日05:05 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　“不谋万世者，不足谋一时。不谋全局者，不足谋一域。”面向数字经济时代，“东数西算”可谓是一项谋全局、谋长远的重要工程。通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，既能推动区域协调发展，促进绿色发展，又能拉动相关产业，推进中国数字经济高质量发展。

　　西部地区拥有丰富的土地资源，气候、温度等地理自然环境适宜，对建设数据中心集群来说具有天然优势。借“东数西算”的东风，西部大开发有望迎来新格局，吸引投资、带动产业，促进当地经济向数字化转型，实现跨越式发展。当然，也并非所有的“东数”都要“西算”。东西部地区各具优势，可以相互联动。在已规划的8大国家算力枢纽节点中，既有京津冀、长三角、粤港澳大湾区等东部地区，也有成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等西部地区。例如上海市正积极推动与贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等枢纽节点间的高品质直连网络服务建设，加速打通数据“高速公路”。以实现资源最优配置为前提，“东数西算”必将产生更大势能。

　　电力是信息通信业主要能源消耗。而西部地区拥有丰富的可再生资源，能为数据中心提供大量的风电、水电、光伏等清洁能源，让算力网络更加低碳节能。例如作为10个国家数据中心集群之一的甘肃省庆阳市，已规划风电、光电1050万千瓦，确保大数据中心一期能够实现85%以上的用电为绿电。四川省拥有丰富的水能资源，清洁能源装机和发电量占比分别达85.3%、86.6%，水电总装机8947万千瓦。目前，四川省成都市已规划建设川西水电特高压通道，进一步保障数据中心的用能需求。在碳达峰、碳中和目标下，“东数西算”工程将提供更加高效、清洁、集约的绿色发展新样本。

　　“东数西算”工程涉及产业链条长、投资规模大、带动效应强，建设算力枢纽节点和数据中心集群，将有力带动产业上下游发展。算力水平的提升优化，还有利于工业互联网、远程医疗、虚拟现实、人工智能等新技术的应用和落地，为企业创新提供坚实基础。目前，中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商都表示，将加快全国高等级数据中心建设。腾讯、华为、阿里巴巴、京东等互联网科技企业，也均在国家算力枢纽节点布局相关项目。依托“东数西算”奠定的坚实基础，未来中国在经济发展、公共服务、社会治理等方面的数字化水平，都将得到进一步提升。

　　打通数据动脉，织就算力网络。“东数西算”正为数字经济发展绘就新版图、开拓新空间，也将为中国经济高质量发展“算”出新的明天。

(责编：胡永秋、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
电影企业如何享受留抵退税？权威部门回应
　　人民网北京6月20日电 （记者王震）近日，多个部门陆续发文，明确“进一步加大增值税留抵退税政策力度”，提出将文化、体育和娱乐业等7个行业企业纳入相关政策范围。哪些电影企业可享受全额留抵退税？政策具体纾困效果如何？针对电影行业关于该项政策普遍关心的问题，中宣部电影局、国家税务总局货物和劳务税司相关负责人进行详细解答。…
央行印发《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》 7月21日实施
　　人民网北京6月20日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行印发了《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》（以下简称《通知》），支持银行和支付机构更好服务外贸新业态发展，自2022年7月21日起实施。 《通知》主要内容包括：一是加大对外贸新业态的支持力度，完善跨境电商等外贸新业态跨境人民币业务相关政策。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部