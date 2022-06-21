李 贞

“不谋万世者，不足谋一时。不谋全局者，不足谋一域。”面向数字经济时代，“东数西算”可谓是一项谋全局、谋长远的重要工程。通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，既能推动区域协调发展，促进绿色发展，又能拉动相关产业，推进中国数字经济高质量发展。

西部地区拥有丰富的土地资源，气候、温度等地理自然环境适宜，对建设数据中心集群来说具有天然优势。借“东数西算”的东风，西部大开发有望迎来新格局，吸引投资、带动产业，促进当地经济向数字化转型，实现跨越式发展。当然，也并非所有的“东数”都要“西算”。东西部地区各具优势，可以相互联动。在已规划的8大国家算力枢纽节点中，既有京津冀、长三角、粤港澳大湾区等东部地区，也有成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等西部地区。例如上海市正积极推动与贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等枢纽节点间的高品质直连网络服务建设，加速打通数据“高速公路”。以实现资源最优配置为前提，“东数西算”必将产生更大势能。

电力是信息通信业主要能源消耗。而西部地区拥有丰富的可再生资源，能为数据中心提供大量的风电、水电、光伏等清洁能源，让算力网络更加低碳节能。例如作为10个国家数据中心集群之一的甘肃省庆阳市，已规划风电、光电1050万千瓦，确保大数据中心一期能够实现85%以上的用电为绿电。四川省拥有丰富的水能资源，清洁能源装机和发电量占比分别达85.3%、86.6%，水电总装机8947万千瓦。目前，四川省成都市已规划建设川西水电特高压通道，进一步保障数据中心的用能需求。在碳达峰、碳中和目标下，“东数西算”工程将提供更加高效、清洁、集约的绿色发展新样本。

“东数西算”工程涉及产业链条长、投资规模大、带动效应强，建设算力枢纽节点和数据中心集群，将有力带动产业上下游发展。算力水平的提升优化，还有利于工业互联网、远程医疗、虚拟现实、人工智能等新技术的应用和落地，为企业创新提供坚实基础。目前，中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商都表示，将加快全国高等级数据中心建设。腾讯、华为、阿里巴巴、京东等互联网科技企业，也均在国家算力枢纽节点布局相关项目。依托“东数西算”奠定的坚实基础，未来中国在经济发展、公共服务、社会治理等方面的数字化水平，都将得到进一步提升。

打通数据动脉，织就算力网络。“东数西算”正为数字经济发展绘就新版图、开拓新空间，也将为中国经济高质量发展“算”出新的明天。

(责编：胡永秋、白宇)