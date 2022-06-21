黄建忠

眼下，上海正迅速投入复工复产、复商复市进程。作为进博会的举办地，上海与相关部门稳步推进各项工作，目前已完成75%以上的招展工作，国际组织、各国政府和各路客商报名参展的热度仍在持续上升。可以期待，“新时代，共享未来”的进博会主题乐章将再度于海内外、在浦江畔唱响。

回顾过往四届进博会，近200个参展国家和地区遍布五大洲四大洋，每届参展商数量保持在2600—3800家，展览面积从首届的27万平方米逐步扩大到36.6万平方米，展品范围从消费电子及家电、服装服饰及日用消费品、汽车、智能及高端装备、食品及农产品、医疗器械及医药保健、服务贸易延伸到养老、无人驾驶、公共卫生、非银行金融、节能环保、智慧出行、体育用品、能源低碳及环保技术、创新孵化、拍卖行、时尚消费等，可谓琳琅满目、应有尽有。

看成果，每届进博会都无一例外地成为中国呈现给世界的“经贸盛宴”。在国际采购、投资促进、人文交流、开放合作与服务构建新发展格局的示范窗口组成的“四平台、一窗口”驱动下，进博会各参展方的交易额从578.3亿美元跃升到700多亿美元。尽管经历“逆全球化”潮流和新冠肺炎疫情冲击，日、韩、美等国企业依然纷至沓来，始终位居各国参展商数量前列。展品变商品、参展商成投资商的成功案例不胜枚举。“共天地、同风雨，聚进博、享机遇”和“开放创新、合作共赢”等理念，得到越来越多认可。事实证明，进博会正在成为推进世界经济复苏增长的强劲力量。

在今年国内外错综复杂形势下，如期举办第五届进博会有着更加非同寻常的意义。这再度彰显中国扩大高水平对外开放决心，向世界展示中国拥抱经济全球化、坚持合作共赢的胸怀和热诚，为后疫情时代的经济全球化“回归”注入强劲动力。同时向海外贸易和投资商直接呈现中国经济的韧性和活力，用抗疫成就和经济实绩讲述精彩的“中国故事”，进一步巩固和提升外商在华投资、贸易的获利预期，展现中国经济背后庞大的国内市场、自主稳定的产业链和安全可靠的供应链。当然，通过进博会展品变商品、参展商成投资商，也能为国内复工复产创造更多商机。

再往深处看，第五届进博会的如期举办将继续向区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）各伙伴国稳定释放区域经贸合作的红利，通过自贸区“单一窗口”、跨境服务贸易“负面清单”、离岸贸易和离岸金融、产业互动联通、技术协同创新等机制为合作伙伴带来实实在在的利益，体现了中国在区域合作中的不可或缺性以及中国构建新发展格局与亚太乃至全球价值链的紧密关系。虹桥论坛将营造世界政治与经济对话、凝聚合作共识的有效平台及良好氛围，以实际行动和直接成果积极促进世界和平，维护全球经济秩序稳定。此外，进博会还有助于进一步展现中国在“一带一路”倡议下助力发展中国家基础设施建设、合作抗击疫情和赢得经济成长的实际成效，并以“世界工厂”的优势向饱受疫情冲击和通胀威胁的美欧等西方国家展示减压合作的良机，同各方一道共建开放型世界经济，让开放的春风温暖世界。

（作者为上海市国际贸易学会会长、上海对外经贸大学国际经贸学院院长）

(责编：胡永秋、白宇)