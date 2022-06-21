本报北京6月20日电 （记者吴秋余）为贯彻落实国务院办公厅印发的《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》和《关于推动外贸保稳提质的意见》，近日，人民银行印发《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》（以下简称《通知》），支持银行和支付机构更好服务外贸新业态发展。《通知》自2022年7月21日起实施。

《通知》主要内容包括：一是加大对外贸新业态的支持力度，完善跨境电商等外贸新业态跨境人民币业务相关政策。二是将支付机构跨境业务办理范围由货物贸易、服务贸易拓宽至经常项下。三是明确银行、支付机构等相关业务主体展业和备案要求。四是明确业务真实性审核、反洗钱、反恐怖融资、反逃税以及数据报送等要求，压实银行与支付机构展业责任，防控业务风险。

央行表示，将稳步推进《通知》的落地实施，为外贸新业态市场主体提供良好的配套金融服务，切实发挥跨境人民币业务服务实体经济、推动外贸新业态高质量发展的积极作用，支持和引导外贸新业态新模式健康持续创新发展，助力稳定宏观经济大盘。

《 人民日报 》（ 2022年06月21日 10 版）

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