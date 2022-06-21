消费是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎。中共中央政治局会议提出，要发挥消费对经济循环的牵引带动作用。

稳定增加汽车消费，对推动消费复苏回升、带动汽车全产业链持续发展，具有非常重要的作用。

提供补贴、新增指标、以旧换新……随着稳经济一揽子政策措施落地，各地纷纷细化汽车消费鼓励政策。近日，记者探访吉林、上海两地，感受汽车消费市场的恢复态势。

——编 者

长春车市——

“客流和销售量迎来转折点”

本报记者 刘以晴

擦拭新车、准备合同、码齐钥匙……周六上午8点，在吉林长春市金山红旗体验中心的展销区，销售顾问王帅已经开始忙活。“等会儿有顾客过来签约！”

“买车这事从年初琢磨到现在，不知往店里跑了多少趟，等来好政策真是个惊喜。”签好合同，宋先生乐滋滋地再次坐进展厅里的一辆汽车。王帅告诉记者：“这款是店里燃油车的销售冠军，优惠政策落地前，需另外支付约2万元的车辆购置税。顾客喜欢是真喜欢，车价其实也商量好了，就是一算购置税有点舍不得。”

6月初，王帅给宋先生发来一条国家减半征收购置税政策信息。“6月1日至12月31日购置、不超过30万元、2.0升及以下排量，仔细看了好几遍，这些条件咱都符合啊，省了小一万元，立马拍了板。”宋先生说。

送宋先生出了门，王帅又引着李冰夫妇来到试驾区。换车对李冰夫妇而言并非急需，“最近总看到各种优惠政策，身边也有不少朋友换车，就心动了。”5月底，长春市政府出台5000万元汽车消费券，根据燃油车价格档位，提供3000元—6000元不等的减免优惠。在此基础上，6月初，长春市汽开区又提供500万元购车补贴，单车减免幅度在1000元—3000元之间。试驾结束，王帅告诉李冰，“如果想以旧换新，现在还有8000元补贴，里外能再省两万多元。”

忙活的间隙，王帅跟记者说起5月5日门店刚复工时的情景：“停业将近两个月，平时热热闹闹的门店，连着好几天没什么人，心里也没底了。现在大不一样，一天到店的顾客大概有30组，每天差不多能成交三四台燃油车。”将李冰夫妇登记为意向客户后，王帅匆匆喝了口水，又跑向门口，店面两旁“优惠政策”的等身海报格外显眼。

“5月到7月是汽车销售的黄金时段，现在门店销售额已经恢复到正常月份的70%以上。”在办公区，体验中心总经理金咏正在整理销售报表。他指着电脑上的数据说：“客流和销售量迎来转折点，大概在5月底，一批政策集中出台，国家推出了购置税减半，地方推出了汽车消费券、抗疫医护人员购车补贴、车企扶持优惠……我们要求员工必须把这些都背熟算清，因为现在进来的大多数顾客都会问一句——‘各种优惠你们都有吧’。”

销售逐渐回暖，生产也井然有序。在长春高新开发区，一汽红旗蔚山工厂里机器轰鸣，一辆辆汽车经过流水线，工人们全部佩戴N95口罩，有条不紊地作业。

“复工当月，我们的产量就达到了4.31万辆，创历史新高。这个月，省内的订单形势也明显走高。我们会全力奋战，推动企业生产运营回归正常。”企业相关负责人介绍。

“不仅要保产量、稳销量，更不能停下产品创新的脚步。”这位负责人说，5月31日，首台最新款的H5红旗车型驶出产线，正式投入量产。

上海车市——

“积压的购车需求正在释放”

本报记者 沈文敏

“欢迎进店参观，现在购车有优惠……”周末，在上海大宁国际商业广场的飞凡汽车门店前，工作人员为路过的顾客送上饮品，店长曹磊翻看着当天的工作日志，安排同事为客户提供上门试驾服务。

“周末来看车试驾的比较多，6月初复工至今，已接到50多辆车的订单。”曹磊指着旁边两位正在调试直播设备的同事说，“这两天我们正在筹备线上直播活动，希望能够吸引一批潜在客户购车。”

曹磊一边引导记者参观，一边拿出产品优惠宣传单页介绍：“这次纯电车以旧换新，上海市有1万元补贴，嘉定区另有1万—2万元补贴，很多顾客打电话来询问自己是否符合‘补上加补’的条件。”

说话间，已经下订单的顾客打来电话，和销售人员预约首付、贷款和提车时间。“疫情防控期间，自驾出行的需求增多。这位顾客的购车预算是18万元左右，原来就看中了的车型，这次补贴后，同样的价格，中配却升级成了高配。”销售人员告诉记者。

“积压的购车需求正在释放。”6月1日复工后，永达宝马沪太店店长宋佳敏比之前更忙了，平均每天要接待10批新增客户。“关键是这次增加了4万张沪牌额度，比之前3%—5%的中标率要高出不少，满足了更多消费者对传统燃油车的需求；而且国家推出部分车辆购置税减征政策，进一步降低了购车成本。目前已经有90多台车的订单，业绩情况看好。”

“有没有现车啊？”威马汽车金桥店里，顾客方仁豪指着一台样车询问销售人员。“早就想买新能源车，但一直在观望。现在厂家优惠力度更大，正好出手了。”

从事摄影工作的陈芳需要经常外出，购车成了她的刚需。“我对车的外形比较在意，另外觉得新能源车的日常开销小，比较了好几款，最终选择的这款车，最高可以享受综合补贴3.5万元，还是很实惠的。”

过去几个月，威马位于浙江温州、湖北黄冈的生产基地依然保持生产状态。由于品牌的日常经营管理受疫情影响较大，威马汽车建立了一整套线上办公流程，将主要运营管理工作转到线上进行。

“之前有客户居住的大楼出现病例，我们就通过远程视频验车、演示功能，由专人开车到小区指定停车位，将钥匙交给保安来交接。”威马汽车金桥店店长孙怡晨拿出此前录制的视频，向记者介绍起无接触交车服务流程。

“过去，传统燃油车一直是销售主角，新能源汽车的销售体量相对较小。最近一系列优惠政策出台，对新能源汽车市场的快速恢复起到了积极作用，新能源车的竞争力也进一步提升，上海乘用车油改电的进程有望继续加快。”孙怡晨说。

《 人民日报 》（ 2022年06月21日 11 版）

(责编：胡永秋、白宇)