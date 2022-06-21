本报记者 王斌来 王欣悦 王 者

6月20日，郑渝高铁全线开通，一辆列车行驶在重庆奉节梅溪河双线特大桥上。

舒 鹏摄（新华社发）

6月20日7时32分，重庆北开往北京西的G52次列车从重庆北站站台驶出，这是郑渝高铁全线通车后从重庆始发的第一辆列车。以往，三峡游大多乘舟而入；而今，可以坐上高铁去三峡。

作为中国“八纵八横”高铁网的重要组成部分，郑渝高铁是西南地区又一条快速客运通道，全长1068公里，途经豫、鄂、渝3省份。由此，北京至重庆最快6小时46分，郑州至重庆最快4小时23分，武汉至重庆最快4小时57分。

施工难度大

环保要求高

跨江河、穿峡谷、连群山。郑渝高铁重庆段（万州北至巫山段）仅隧道占比便高达92%。体验时，有一种不像乘高铁更像坐地铁的感觉。

隧道历来是高铁建设的难点。“山高谷深、峡谷众多、坡陡弯急，这意味着开挖出渣、材料运输都具有很大难度。”渝万铁路有限责任公司工程管理部主任李开兰说，以前由于技术有限，郑渝高铁虽早有规划，建设却迟迟无法提上日程。

郑渝高铁重庆段小三峡隧道，是亚洲最长的时速350公里单洞双线高铁隧道，也是国家Ⅰ级高风险隧道。修隧道的惊险时刻，施工现场负责人朱建国记忆犹新：施工中工人们突然发现，隧道的溶洞水正在向外慢慢浸透，内有泥浆暗暗涌动，一旦喷涌，所有设备和人员都可能被掩埋。

怎么办？造墙堵住泥浆！厚度达3米、面积超过100平方米的混凝土墙，连夜开工。事故暂时化解，但隧道线路不可绕避。打孔，注浆加固，等凝固结实后，再拆掉厚墙继续向前作业。在小三峡隧道作业中，遇到的不同类型溶洞多达30余处。

环保要求高也是郑渝高铁建设的一大亮点。修桥梁，遇到水源保护区时加大跨度，水中不设桥墩，减少对水体和鱼类的影响；挖隧道，采用单洞双线模式，减少开挖隧道的次数，降低对山体的影响；弃渣场，石笼网取代混凝土结构，建设仿生生态水系，恢复原生湿地……

连通城市群

助力新发展

高铁开通，意味着人流、物流、信息流、资金流的流动效率，将迎来重大提升。郑渝高铁全线开通，串联起中原城市群、成渝地区双城经济圈，重庆与长江中游城市群、京津冀城市群的联系也将更加紧密。

西南地区是河南乐凯华光印刷科技有限公司的重要业务区域。郑渝高铁开通，公司业务经理高建心乐开了花。拉着记者，他激动地算了一笔账：以前到重庆出差，得坐13个小时火车，现在当天就能往返。

“去往云贵川等省份，之前都要绕道西安，现在终于享受到了直达的便利。”高建心早早在网上预订好了6月21日郑州到重庆的车次，“公司的业务人员最近正在盘算如何扩大销量，高铁带来的发展机遇我们必须紧紧抓住。”

配合郑渝高铁建设开通，一些高端装备制造业、现代服务业领域的优质项目已经早早在沿线布局。在重庆云阳，四川的中农现代投资股份有限公司投资15亿元打造中农智慧冷链物流港；在重庆万州，今年一季度新能源高端装备线材线缆等20个重点项目陆续开工建设，照明电气产业园首批入驻项目有序建成投产……

“郑渝高铁开通有利于我们积极承接中东部地区和成渝地区产业转移，利用好中东部企业带来的新技术、新产品、新工艺，加快推进工业转型升级。”重庆万州区经信委主任汪海云说。

游玩更便利

乡村添活力

借助郑渝高铁，河南的南阳、平顶山，湖北的南漳、保康、神农架、兴山、巴东，重庆的巫山、奉节、云阳，由此进入高铁时代。

郑渝高铁连接的豫西南、鄂西北和渝东北，经济不算发达，但旅游资源丰富。医圣祠、神农架、万州大瀑布、巫山小三峡等景点远近闻名，但在过去，交通不便让不少游客望而却步。

“过去，游客感受三峡风光，几乎全程都在船上，看了巫山风景就离开，很少住宿、消费。现在，巫山通了高铁，我们要努力吸引游客住下来、玩得好。”巫山旅发集团董事长李雪峰介绍，为吸引更多游客，巫山打造了一批休闲度假、生态康养项目，新建、改造酒店39家、农家乐685家。

郑渝高铁来了，沿线地区的秀美风光、丰饶物产、厚重人文离市场越来越近。群众寻找着致富的新路子，乡村振兴的步伐也日渐加快。

“听到县城通高铁的消息，真是太巴适了！”巫山县两坪乡同心村村民刘邦奎正琢磨着对自家的农家乐进行改造升级，让游客住得更舒心。如今，全村有100多人在家门口吃上“旅游饭”，年接待游客2万多人次。

“高铁开通后，来玩的人肯定更多，村里的脆李、大樱桃不愁卖了。”同心村党支部书记向天存告诉记者，通高铁的消息一传开，早先一些外出务工的村民都打来电话，打算回乡工作、生活，村里肯定越来越热闹喽！

《 人民日报 》（ 2022年06月21日 11 版）

(责编：胡永秋、白宇)