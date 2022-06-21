本报济南6月20日电 （记者侯琳良）记者从中车青岛四方机车车辆股份有限公司获悉：6月20日7时40分，由该公司制造的CR400AF—Z复兴号智能动车组“瑞龙智行”担当的G66次列车，从武汉站点首发驶出，以350公里的时速驶向北京西站，京广高铁京武段（北京至武汉段）成功实现常态化按时速350公里高标运营。

由此，我国新增又一条按照时速350公里运营的高铁。多个城市间的旅行时间进一步缩短，北京西至石家庄、郑州东、武汉最快旅行时间分别压缩至1小时01分、2小时11分、3小时48分。

中车四方股份公司首席设计师王浩介绍，此次京广高铁京武段高标运营，投用了中车四方研制的新一批时速350公里CR400AF—Z复兴号智能动车组，将为旅客带来更加美好的出行体验。

随着智能复兴号在京武段开跑时速350公里，京广高铁京武段成为继京沪、京津、京张、成渝后第五条成功实现常态化按时速350公里运营的高铁。

《 人民日报 》（ 2022年06月21日 11 版）

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