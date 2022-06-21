原标题：中国人寿资产管理公司服务实体经济存量投资规模超2.5万亿元

近期，国际财经媒体机构Investment &Pensions Europe（IPE）发布了“2022全球资管机构500强名单”（Top 500 Asset Managers 2022）。中国人寿资产管理公司以总管理规模6133亿欧元（约为人民币4.4万亿元——截至2021年底）位列中国第1位、亚洲第2位、全球第38位，连续两年成为进入全球40强的中国金融机构。

公司成立18年以来，受托管理资产规模从4000多亿元发展到4.5万亿元，正在向国际一流资管机构的发展目标稳步迈进。

一直以来，中国人寿资产管理公司始终坚持走市场化、专业化、国际化发展道路，在投资实践中秉承“长期投资、价值投资、稳健投资、研究驱动投资”投资理念，实行重价值、重长期的自身特色投资策略。在贯彻落实中央决策部署中完善具有中国人寿特色的投资方法论、投资管理模式和战略投资体系，持续健全“双线配置”模式，将是否有效贯彻落实党中央决策部署作为投资决策前置评判条件，实现党中央决策部署与公司投资决策部署“双维落地”。

截至2022年4月末，中国人寿资产管理公司服务实体经济存量投资规模超2.5万亿元，新增支持重大区域发展战略投资规模超过5000亿元，新增支持“一带一路”建设投资规模超过2000亿元，新增支持重大工程建设投资规模超过3500亿元，受托系统内主要账户传统基础设施建设领域投资规模达9000多亿元，较上年末增加300多亿元。

2022年以来，公司发起设立“中国人寿-中核1号股权投资计划”顺利完成募集发行，20.53亿元战略增资中核汇能有限公司，成为中核汇能第一大战略投资者和第二大股东；发起设立总规模200亿元的“中国人寿-云南国企改革发展股权投资计划（首期）”对云南省投资控股集团有限公司控股的云南省国有股权运营管理有限公司进行战略增资。该股权计划首笔90亿元资金完成投放，用于支持云南股权运营公司投资云南省滇中引水工程有限公司股权。

2018年，中国人寿资产管理公司就正式成为中国首家签署联合国支持的负责任投资原则并践行ESG投资理念的保险资产管理机构。自正式签署该原则以来，公司积极落实国家战略，致力于做未来保险资管行业绿色投资的领跑者，将绿色投资作为永恒主题、长期赛道和战略主线。

公司先后推出ESG债券指数——“中债-国寿资产ESG信用债精选指数”、国内保险资管行业编制的首只ESG权益指数——“中证国寿资产ESG绿色低碳100指数”，以实际行动促进经济社会发展绿色转型。近年来，公司通过直接投资、股权计划、基金等多种方式向能源企业注入金融活水，在北京冬奥会期间通过投资标的公司生产的绿色电力为冬奥会保驾护航。一批批兼具生态效益和投资回报的优质项目，正逐步成为公司支撑未来高质量发展的“绿色引擎”，也成为服务国家经济社会发展绿色转型的重要“助推器”，以绿色投资合作赋能美丽中国、共同服务国家绿色低碳发展大局。

中国人寿资产管理公司将继续准确把握新发展阶段、贯彻新发展理念、主动服务和融入构建新发展格局，扎实推动各项重点战略任务有力落实、投资经营业绩稳步提高，持续推动中国人寿高质量发展。

(责编：曹淼、李源)