原标题：国企改革三年行动|市场化改革激发内生动力 中交投资加快打造高质量央企投资平台

4月28日，央企首单高速公路REITs——“中交REIT”在上海证券交易所上市。开盘26分钟成绩额破2.4亿元，当日收盘累计成交6.99亿元。资料显示，自2020年起，从认购申报到公开发布，从网下发售到网上募集，最大的募集规模、最低的配售比例、亮眼的认购倍数......中交REIT接连打破了数项行业记录。

而中交投资有限公司（以下简称“中交投资”），正是该项目的主要原始权益人。一个又一个亮眼数据的背后，中交投资有着怎样的“成功密码”?

敢闯敢为，开拓创新实现价值投资

市场是企业发展的“生命线”。国企改革三年行动实施以来，中交投资从立足经济主战场和市场重大需求出发，打出了一系列改革“组合拳”，走出了一条具有基建行业特色央企投资平台的改革发展之路。

对于企业发展而言，想让基业长青、保持充足活力，除了巩固现有赛道，开辟新赛道更是重中之重。在这一过程中，“做强投资、做实资产、做优资本，开拓创新实现价值投资”成为了中交投资的鲜明导向。

2020年4月30日以来，国家陆续出台基础设施REITs政策。中交投资第一时间响应号召，顺应中国金融供给侧结构性改革需求，聚焦政策、聚焦区域、聚焦主业，以旗下的武汉至深圳高速公路嘉鱼至通城段项目作为首发资产，强势入围国家基础设施REITs首批试点项目之一，赢得了基础设施REITs试点申报的先机。

彼时，公募REITs还处于试点阶段，市场投资人对其认知度不高，项目的申报也没有成熟的经验可以借鉴。对于尚在摸索中的中交投资，时间紧、任务多、要求高，每一个环节都意味着数不清的困难与未知。六次基准日更新每次涉及几十份申报文件数据调整，数次重大紧急情况应对，与十几家中介机构协调沟通，几十份中介协议和承诺函审核出具，累计上百轮监管问题反馈，数百场路演和电话会议......面对严峻的考验，中交投资集全公司之力推进中交REIT发行工作。历经近两年的艰辛付出，他们终于以一丝不苟的行动与坚持不懈的诚意打动投资人，以汗水浇灌出了胜利的果实。

对中交投资而言，中交REIT成功上市，无疑是具有里程碑意义的重要时刻。这一基础设施投融资机制的重大创新，对于提升资本市场服务实体经济质效，促进企业高质量发展等方面都发挥了十分重要作用。同时，也为中交集团“做实资产、做优资本”，实现资本与基础设施资产贯通循环，加快建设具有全球竞争力的“科技型、管理型、质量型”世界一流企业探索出了一条崭新的道路。

巩固既有优势，打造全产业链“硬核”竞争力

拓展新赛道如火如荼，中交投资也没有停滞传统赛道的转型升级。近年来，中交投资沿着基建投资产业链价值链微笑曲线的升级思路，积极布局完善咨询策划、规划设计、产业运营、资本运作等投资产业链价值链的高端环节，通过“建链、强链、补链、延链”，让投资产业链持续向价值链中高端迈进。

与此同时，作为中交集团首家投资咨询公司的归属单位，中交投资主动扩大“朋友圈”，通过增资扩股，引入集团内部设计院作为参股股东，探索高端专业人才引进、培养、合作等机制，加强与外部智库平台、研究院所等战略合作,强强联合，优势互补，让投资咨询设计能力与时俱进。

在投资建设管理环节，中交投资设立了投资建设管理专业公司，以“投资+工程建设+科技创新三位一体”的差异化发展路径，让投资总体收益实现了最大化。据悉，目前该专业公司已顺利完成自有资质升级，取得高新技术企业及南京市总部企业认定，并被评为了省级公路桥隧智慧建造创新平台。此外，在产业运营、资产经营环节，中交投资还顺应潮流、发扬优势，积极探索组建相应的业务公司，不断加速培育价值创造新的增长极。

量体裁衣，高效率提升组织与管控效能

深入推进市场化改革的进程中，中交投资在产业运营层面发力的同时，结合自身业务实际需求，围绕“投、融、建、管、退”全过程，推进组织结构深度变革，进而强化内部组织管理效能，提升外部市场响应能力，向高质量发展阶段阔步迈进。

近年来，中交投资深入落实中交集团“三定”改革要求“拆庙减人”。据悉，截至2021年底，总部部门由21个减少至15个，减少了28%，总部员工减少了11%，总部任职中层干部减少了29.4%，总部人员提质增效成果显著。另一方面，通过构建“总部部门+区域机构+项目公司”三位一体的市场经营体系，中交投资推动企业发展核心资源向区域市场一线倾斜，力争将有限的人才配置到公司最紧缺、最需要的地方。据悉，通过区域机构改革，其总部共有4名公司领导、4名中层干部、16名员工骨干下沉到区域市场一线。

此外，中交投资在聚焦基层“痛点”“堵点”“难点”的基础上，持续释放子公司经营活力。2019年开始推行对子公司进行清单式管理，制定1张子公司报批报备事项的通用清单、2张针对重要常设子公司的差异化清单，逐步下放总部非必须审批事项的权力，并按年度滚动修订。到2021年，进一步压减报批事项8项、报备事项34项，节省时间与人力成本的同时，大幅提升了子公司的主观能动性。

活力迸发，硬考核推动“三项制度”改革

“事业成败，关键在人”，深化国企劳动、人事、分配制度改革，是充分调动“人”的积极性，增强企业活力、提高运转效率的关键环节。国企改革三年行动实施以来，中交投资破立并举，将“三项制度”改革走深走实。

由于中交投资企业总体法人户数众多，其中多数法人又为规模庞大的项目公司，各项目实施条件、经营周期各不相同，预期投资收益指标考核要求差异很大，因此任期指标的确定极具挑战。面对这些难题，中交投资借助多年推行投资项目全生命周期管理的坚实基础，科学设计年度和任期指标，截至去年6月底，高标准完成了任期制与契约化管理“两书一协议”的签订工作，目前已实现公司及子企业100%全覆盖。

在薪酬分配上，中交投资构建符合市场规律要求的科学分配机制，针对基础设施、城市综合开发、特色地产、高速公路运营等不同板块，建立与行业相适应的差异化薪酬体系，近三年所属子公司领导人员的年薪总额平均倍差达到2.2。

此外，中交投资树立鲜明选人用人导向。“干得好就激励，干得不好就调整”，在重要干部提拔任用、专业人才晋职晋升上，充分向市场一线倾斜，一批优秀的市场业务骨干得到晋级提拔。据有关负责人介绍，2021年，中交投资提拔8名干部均具备一线工作经验；通过考核运用、末等调整和不胜任退出方式，“下”的领导人员比例为3.18%；员工市场化退出率达10%以上。

今年，是国企改革三年行动收官之年，也是中交投资成立15周年。通过市场化改革，中交投资激发了活力，创造了突出的成绩。数据显示，截至2022年4月底，中交投资注册资本125亿元，总资产1370.05亿元，净资产462.37亿元，累计实现利润总额304.33亿元，连续8年获评“3A”资信评级。近2年利润贡献排名跃至中交集团所属企业首位，近3年年利润总额水平位居建筑类央企二级单位前十位。与此同时，“出人才”也成为了中交投资的“硬核标签”，累计向中交集团总部及二级单位输送投资专业人才80余人，成为了中交集团投资业务发展的人才“摇篮”。

百舸争流千帆竞，攻坚克难勇者胜。十五载踔厉奋发，改革创新是中交投资发展的强大引擎。未来，中交投资也将继续以逢山开路、遇水架桥的精神，将市场化改革进行到底，锻造高质量发展硬实力，培育可持续发展新动能，为建成“大交通”“大城市”领域国内一流投资公司，为中交集团加快建成“科技型、管理型、质量型”世界一流企业再谱新篇，再立新功。

(责编：曹淼、李源)