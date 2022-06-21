宋静思

宁夏银川市就业与创业服务中心，用工单位、手语翻译一同开展线上直播带“岗”活动，为残疾人就业铺就新路。

新华社记者 王 鹏摄

湖南新田县彭梓城村小学，老师指导孩子使用智能教育机器人进行编程和学习。

刘贵雄摄（影像中国）

常态化疫情防控期间，一些地方的中小学生居家进行线上学习。互联网平台成为老师们传道授业解惑的讲台，也让学生们“离校不离教，停课不停学”。网络串联起来的一块块屏幕，跨越了空间的阻隔，帮助远方的人们联络、感知和互动。有学生表示：书房变课堂，学业不耽误。

从网购各地特产，坐等送货上门，到查询路况、预订食宿，旅行省心省力，互联网发展日新月异，为衣食住行带来巨大变化。互联网成为在家便知天下事的信息载体，更成为便捷处理身边事的生活工具。尤其在医疗、养老、家政等民生领域，“互联网+社会服务”蓬勃发展，为更多人带来便利：曾经去医院要排队挂号缴费，如今动动手指就能完成；曾经庭审、调解只能在线下进行，如今司法服务也走上“云端”；曾经养老服务存在一些不足，现在一键呼叫即可联系服务人员上门……互联网让社会服务更便捷、形式更新颖，能够更好满足人民群众多层次多样化需求。

相比具有碎片化、地域化特点的传统社会服务，“互联网+社会服务”的普惠性更强，不仅能推动社会服务资源放大利用、共享复用，还能优化资源配置，提升数据资源利用效率。在江西抚州，一根网线连起城市和农村课堂，让村里娃也能享受城里的优质教育资源；在西藏那曲，外地专家通过远程超声机器人为当地患者进行B超诊疗，帮他们免去了辗转求医的舟车劳顿。借助互联网的力量，社会服务覆盖范围不断扩大，优质资源得以下沉，有助于跨越数字鸿沟，解决发展不平衡不充分问题。

保障和改善民生没有终点，提升“互联网+社会服务”的普惠性和可及性也没有止境。时下，我国行政村全面实现“村村通宽带”，欠发达地区网络接入和基础设施建设取得显著成效，但优质社会服务资源在城乡、区域配置上仍不均衡，农村及偏远地区服务应用相对较少，质量参差不齐。让“互联网+社会服务”惠及更多群众，归根结底要靠扩大供给，提升公共服务数字化水平，让更多服务项目与互联网深度融合，让更多服务产品走进千家万户。

社会服务工作千头万绪，需要社会各界共同努力。“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确，鼓励社会力量参与“互联网+公共服务”，创新提供服务模式和产品。从整合场馆服务、运动健身等体育资源，到打造“没有围墙的智慧养老院”，再到参与大型开放式网络课程建设，相关企业及社会组织具有资金、技术等多方面优势。放宽市场准入，鼓励更多社会力量参与社会服务，定能实现多元供给，满足更多人的个性化、高品质需求，让群众生活更加幸福美好。

《 人民日报 》（ 2022年06月21日 05 版）

(责编：申佳平、陈键)