齐 骥

网络流量不仅能够发光出彩、变现造富，更可以成为乡村发展的增量

数字乡村是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。当前，数字乡村建设正在加速推进，不断促成乡村文化样态、文化场景、文化产业、文化主体等的深层次变革，将乡村文化振兴带入高质量发展新赛道。今年初出台的《中共中央国务院关于做好二〇二二年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，就“大力推进数字乡村建设”作出专门部署。顺应数字互联发展趋势和文化消费升级趋势，进一步发挥“互联网+”作用，促进更多高品质、多样化的乡村文化产品上线上云，必将为乡村文化振兴注入持久动能。

从乡村民宿到旅游演艺，新技术应用带来了乡村文化旅游新体验。平原的田园景色、山区的自然风光，传统村落流传的故事传说、留下的建筑形态，通过数字技术还原，转化为群众喜闻乐见的文化旅游新场景。以沉浸式民宿体验、嵌入式旅游演艺为表现形态的乡村文化新样态，让乡村文化更加富有感染力和感召力。未来还需要继续推动以乡村数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游高质量发展，不断扩大新技术场景在乡村文化旅游中的应用，让传统乡村文化资源焕发勃勃生机。

从电子商务到直播带货，数字化平台打开了乡土文化产品新销路。随着农村信息基础设施的完善、智能移动终端的普及，乡村生产消费网络化、信息化和智能化程度不断提高。当相关企业和农民群众把农副产品销售阵地转移到网上、云端，城市消费者可以轻松在线上观看“云演播”，一睹乡村好物、下单乡村非遗产品。云端带货、网络直播迭代创新，不仅为“远在深山人未识”的优质农副产品和乡村文创作品找到了新销路，也搭建起乡村就业新平台，进一步推动了乡村电子商务发展。下一步，还需要加快完善乡村数字文化和电子商务产业链，推动乡村文化产品生产、制作与互联网、物联网深度融合，让更多人从中受益。

从短视频火爆到乡村博主出圈，信息技术催生了乡村文化生产新方式。一些视频中的乡村，炊烟缭绕，自然唯美；有的博主镜头中的乡村，骏马奔腾，大气秀美；原汁原味记录乡村美食风物的作品，惊艳无数观者；一些短视频接地气描摹乡村市井烟火，岁月静好抚慰人心……这些爆红全网的短视频，既有对乡村生活细节的挖掘展示，又有对乡风民俗风物的独特表达，用鲜活的视听语言描摹乡村人文风情，极大丰富了文化内容供给。这充分说明，坚持正确理性的价值观，牢牢把握信息技术发展趋势和文化创新要求，就能以高质量文化产品不断满足广大人民群众的文化新需求。

如今，互联网在广袤农村越来越普及，为乡村振兴铺就了一条“信息高速公路”，手机也日益成为农民群众的“新农具”。网络流量不仅能够发光出彩、变现造富，更可以成为乡村发展的增量。随着越来越多记录乡村生活的博主成为“网络顶流”，越来越多年轻人解锁“流量密码”回乡创业，乡村文化振兴指日可待，“希望的田野”未来可期。

（作者为中国传媒大学教授）

《 人民日报 》（ 2022年06月21日 05 版）

(责编：申佳平、陈键)