辽宁东港市做大做强特色农业
电商带火致富果
2022年06月21日08:12 | 来源：人民网－人民日报
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“这一季的草莓快下市了，现在正培育下一年的草莓苗。”辽宁省东港市椅圈镇德祥村，90后女大学生张晓林在草莓大棚里忙个不停。
说起种植草莓，张晓林是新手。可论起电商销售草莓，张晓林算是行家。8年前，张晓林尝试通过互联网销售草莓。起初没有真空包装，物流也不成熟。后来，她跟丈夫建立起草莓大棚，丈夫搞种植，张晓林继续琢磨电商，并成立了童趣果味果蔬专业合作社，陆续与多家电商平台合作，开始“多条腿走路”。
新的销售方式引来村民效仿。“大学生就是有想法，我也跟着她通过电商卖草莓呢。”村民孙晓旭说。随着“品牌赋能+电商营销”的营销新模式兴起，众多东港本地电商企业应运而生。
乘着电商热潮，东港市驶上数字农业快车道。2015年，东港市被评为“国家电子商务进农村综合示范县”。在国内知名电商平台店，“东港草莓”常年位列小浆果热度第一名；在短视频平台，“东港草莓”账号粉丝数量以百万计。在2020年12月的一次直播带货中，开场3秒钟就售出2万多单草莓。
搭上电商快车，拓宽了草莓销售渠道，也助推草莓种植更规范、更科学。2020年1月起，“东港草莓”启用草莓质量安全追溯贴。“消费者可通过手机扫码，查询草莓的种植地点、病虫害防治、检测检验等信息。”张晓林向记者展示。
截至去年，东港市草莓生产面积19.1万亩，年产量30万吨，鲜果产值达60亿元，其中六到七成鲜果通过线上销售。有近10万农户从事草莓生产，草莓收入占农民人均收入60%以上。
《 人民日报 》（ 2022年06月21日 06 版）
(责编：申佳平、陈键)
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