吉林珲春市孟岭村发展特色产业
红苹果变成金果果
2022年06月21日08:12 | 来源：人民网－人民日报
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白里透粉的苹果花开满枝头，每年5月，吉林省延边朝鲜族自治州珲春市板石镇孟岭村就成了花的海洋。
板石镇孟岭村村支书姜东珍一大早就来到果园，组织果农进行果树修剪，为丰产增收打基础。“每年一到国庆节，树上挂满了红红的大苹果，果园里都是前来采摘的游客。”姜东珍说。
孟岭村素有“延边小江南”美誉，有万余亩山地苹果园。近年来，孟岭村发挥富硒苹果品牌优势，将特色农业与乡村旅游紧密结合，延伸产业链。
在这里，春有“赏花节”，秋有“采摘节”，人们穿起节日盛装，跳起民族舞蹈。姜东珍说：“还经常有学生们来这里，观察苹果生长，修剪果树枝杈，体验农技劳作。”集农业体验、民俗文化、休闲度假于一体，漫山遍野的红苹果成了孟岭村果农致富的“金果果”。
近年来，珲春市合理调整产业结构，大力发展特色农业经济，不断延伸农业产业链，拓宽特色产业路，助力农民的钱袋鼓起来。
“家乡这么美，城里人都爱来，不用到外面去奔波，家门口就能挣来钱。”42岁的姜东珍以前一直在外打工，后来“看着苹果越来越值钱”，毫不犹豫回乡创业，和乡亲们一起把苹果产业越做越大。
“目前全村有果农188户，年产富硒苹果2000万公斤左右，年产值大约3000万元。”姜东珍介绍，他自家也有60亩果园，去年收入10多万元。
31岁的村民韩文波，也在7年前结束了在外闯荡的生活，回乡当了果农，“和村里的年轻人一起，通过电商平台，销售家乡的苹果。”
《 人民日报 》（ 2022年06月21日 06 版）
(责编：申佳平、陈键)
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