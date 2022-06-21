新华社福州6月20日电 全国乡村建设工作会议20日在福建省三明市召开。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于扎实稳妥推进乡村建设的重要指示精神，采取有力措施组织实施好乡村建设行动，逐步使农村基本具备现代生活条件，从而全面推进乡村振兴、实现农村现代化。

胡春华指出，乡村建设是国家现代化建设的重要内容，必须按照党中央、国务院部署，落实《乡村建设行动实施方案》，坚持不懈推进乡村建设，努力让广大农村居民也能过上现代文明生活。要夯实打牢农村现代化的基础设施支撑，加强农村生产生活基础设施建设，推进城乡基础设施布局衔接和功能互补。要着力建设生态宜居美丽乡村，改善村庄整体设施和环境，结合乡土特色改造提升村庄风貌。要加快提升农村基本公共服务水平，健全县乡村一体化发展的公共服务体系，提高村级公共服务能力，加强和改进乡村治理。

胡春华强调，要牢牢把握扎实稳妥推进乡村建设的基本要求，确保经得起历史和实践检验。要因地制宜、分期分批推进，防止“一刀切”和急于求成。要顺应县域内城乡融合发展趋势，统筹推进县乡村建设。要建立起政府提供公共服务、农民干好自己事情的实施机制，广泛调动各方面力量参与。

《 人民日报 》（ 2022年06月21日 02 版）

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