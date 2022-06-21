本报记者 刘成友 郝迎灿 孟海鹰 辛 阳

“这片混交林精准抚育后，不仅科学提升了林分质量，林下特色产业也发展起来了。”刘养顺带我们走进密林深处，红松、白桦俊秀挺拔，林下老山芹、刺五加长势正盛。这里是黑龙江省伊春市，今年69岁的刘养顺是上甘岭林业局溪水林场的退休职工。2014年，小兴安岭林区全面停止天然林商业性采伐，伊春走上转型之路。

2016年5月23日，习近平总书记在伊春考察调研时来到刘养顺家，同一家人谈林场发展史、算收入支出账。“总书记叮嘱我们自力更生，多找新的门路。”

在林场支持下，刘养顺的农家院当年端午节就顺利开张。几年工夫，溪水林场的农家乐已经发展到24家。

“我们初步划定生态保护红线1.54万平方公里，实施天保工程二期，森林覆盖率达83.8%。”伊春市委书记隋洪波表示。

习近平总书记强调，东北地区是我国重要的工业和农业基地，维护国家国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全的战略地位十分重要，关乎国家发展大局。

牢记习近平总书记嘱托，辽宁、吉林、黑龙江三省生态安全屏障作用日益巩固，粮食安全“压舱石”地位进一步彰显。

2016年5月24日，习近平总书记走进地处我国陆地最东端的黑龙江抚远市，来到玖成水稻合作社考察调研。“‘一方面要保障国家粮食安全，一方面要让人民生活特别是农民的生活水平不断提高’，总书记的重要指示就是指路明灯。”合作社理事长袁胜海说。6年来，合作社不断探索推广先进种植技术，培育优质稻米品牌，累计为农户节本增效300万元以上。

数据显示，2021年，东北三省粮食产量达2800多亿斤，占到全国总产量二成以上。

从兴安岭到长白山，从黑龙江到图们江，话家常、问冷暖，习近平总书记始终牵挂边疆人民、心系边疆发展。

“检验农村工作成效的一个重要尺度，就是看农民的钱袋子鼓起来没有。”2015年7月16日，习近平总书记来到吉林省延边朝鲜族自治州和龙市东城镇光东村，在村民李龙植家里，他盘腿而坐，同村民们亲切交谈。

6年多来，光东村发生了喜人变化，去年人均纯收入超过1.6万元，村集体收入近40万元。“‘十三五’期间，我们共争取兴边富民行动资金5.1亿元，实施各类项目389个，全州5个贫困县全部摘帽。”延边州委主要负责同志表示。

徜徉辽宁省丹东市东港市合隆村，山林滴翠、花果飘香。前几年，合隆村十组被确定为当地乡村振兴特色民族村寨建设示范点，打造满族民俗村寨。“统一规划改造村民房屋、庭院，村里修通了柏油路、家里接上了宽带。”说起变化，村民马麒麟喜笑颜开。

“各族人民齐心协力、勤劳奋斗，中华民族一定会更加兴旺发达，各族人民生活一定会更加富足美好。”习近平总书记2016年5月24日考察黑龙江省同江市八岔赫哲族乡八岔村时的一番话，暖人心扉，催人奋进。

兴边富民，产业为基。“村民住上了楼房，种田、打鱼、搞旅游、做零工，一年到头不闲着。”八岔村党支部书记尤明国说，“是习近平总书记的关怀让这个赫哲族小渔村有了新气象，边疆迎来更美的日子。”（相关报道见第六、七版）

《 人民日报 》（ 2022年06月21日 02 版）

(责编：申佳平、陈键)