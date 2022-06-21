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建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求。《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》（以下简称《意见》）提出，全面推动我国市场由大到强转变，为建设高标准市场体系、构建高水平社会主义市场经济体制提供坚强支撑。加快建设全国统一大市场，对于打通生产、分配、流通、消费各环节，畅通国内大循环具有重要意义。建设全国统一大市场，涉及众多方面和环节，当前需要切实抓紧抓好以下几个方面。

破除地方保护和区域壁垒。《意见》要求：“加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场”。加快建设全国统一大市场，要求各地树立大流通理念，破除不符合统一市场要求、有损公平竞争的地方法规和规则，破除地方保护和区域壁垒，保障全国物流、人才流、资金流畅通，供应链、产业链稳定。为此，需要强化市场基础制度规则统一，完善统一的产权保护制度，实行统一的市场准入制度，维护统一的公平竞争制度，健全统一的社会信用制度；推进市场设施高标准联通，以升级流通网络、畅通信息交互、丰富平台功能为抓手，着力提高市场运行效率；打造统一的要素和资源市场，建立健全统一的土地和劳动力市场、资本市场、技术和数据市场、能源市场、生态环境市场；推进商品和服务市场高水平统一，以人民群众关心、市场主体关切的领域为重点，着力完善质量和标准体系；推进市场监管公平统一，以增强监管的稳定性和可预期性为保障，规范不当市场干预行为，着力提升监管效能。

营造稳定公平透明可预期的营商环境。建设全国统一大市场，营造稳定公平透明可预期的营商环境至关重要。为此，需要健全以国家发展规划为战略导向，以财政政策和货币政策为主要手段，就业、产业、投资、消费、环保、区域等政策紧密配合，目标优化、分工合理、高效协同的宏观经济治理体系。以市场主体需求为导向，力行简政之道，坚持依法行政，公平公正监管，持续优化服务，加快打造市场化法治化国际化营商环境。市场监管应着力解决市场体系不健全、低层次无序竞争、市场垄断和与之相伴随的资本无序扩张等问题，完善垄断行为认定法律规则，健全经营者集中分类分级反垄断审查制度。充分利用大数据等技术手段，加快推进智慧监管。破除平台企业数据垄断等问题，防止利用数据、算法、技术手段等方式排除、限制竞争。提高对金融、传媒、科技、民生等领域和涉及初创企业、新业态、劳动密集型行业的经营者集中审查的质量和效率，强化垄断风险识别、预警、防范。稳步推进自然垄断行业改革，加强对网络型自然垄断环节的监管。

健全统一的社会信用制度。现代市场经济是建立在法制基础上的信用经济，信用制度建设是优化市场环境的重要内容。没有信用，就没有秩序。社会信用制度作为现代市场经济功能系统的重要组成部分，具有规范市场主体行为的导向与约束功能，为市场经济正常运行提供制度保障。《意见》提出，健全统一的社会信用制度。为此，需要编制出台全国公共信用信息基础目录，完善信用信息标准，建立公共信用信息同金融信息共享整合机制，形成覆盖全部信用主体、所有信用信息类别、全国所有区域的信用信息网络。建立健全以信用为基础的新型监管机制，不断提升监管能力和水平，进一步规范市场秩序，优化营商环境，推动高质量发展。

（作者单位：河南财经政法大学公共管理学院）

《 人民日报 》（ 2022年06月21日 09 版）

(责编：申佳平、陈键)