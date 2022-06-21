本报北京6月20日电 （记者韩鑫）工信部、国家文物局近日联合印发通知，部署开展工业类博物馆调查摸底工作。根据前期信息填报和实地调查成果，两部门将于今年年底前形成全国工业类博物馆名录，指导推动部分符合条件的机构完成博物馆登记备案工作，进一步探索联合认证、共建共管机制，推动工业类博物馆规范有序发展。

据了解，此次调查对象为对社会公众开放的，以收藏、保护、研究、展示和宣传我国工业发展进程、成果和工业文化为目的而兴建的博物馆、纪念馆等常设场馆。

《 人民日报 》（ 2022年06月21日 14 版）

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