本报重庆6月20日电 （记者常碧罗）今年，重庆全市有普通高校毕业生30.8万人，同比上年增加6.6万人。2022届高校毕业生就业创业工作已进入最后的攻坚和冲刺阶段，重庆各部门抓好高校毕业生就业创业工作，确保全市高校毕业生等青年群体就业稳定。

重庆市人社局从多渠道开发就业岗位、精准开展就业帮扶、着力加强青年就业帮扶等方面，出台20条具体措施，千方百计促进高校毕业生就业创业。重庆将扩大企业就业规模，力争创造更多就业岗位。支持中小微企业更多吸纳高校毕业生就业，按规定给予社会保险补贴、创业担保贷款及贴息等扶持政策。大力支持高校毕业生自主创业，按规定给予一次性创业补贴、创业担保贷款及贴息、税费减免等政策。在精准开展就业帮扶方面，提供“一人一档”“一人一策”精准服务，为每人至少提供3—5个针对性岗位信息，优先组织参加职业培训和就业见习，“免申即享”一次性求职创业补贴，千方百计促进其就业创业。

重庆市教委相关负责人介绍，当前，市教委要求各高校重点抓好4项工作，推动高校毕业生更加充分、更高质量就业。一是全力做好宣传发动，落实政策性岗位。二是全力挖掘就业渠道，拓展市场性岗位。三是全力做好后勤保障，鼓励学生灵活就业。四是全力实施就业帮扶，做好特殊困难学生就业服务。

为促进高校毕业生就业，近日，重庆市工商联举行“民企高校携手促就业行动”推进会。各相关政府部门、高校、行业商协会、民营企业等携手推出多种举措，千方百计促进大学生就业。西南大学启动实施“书记校长走访拓岗促就业”专项行动和“千人千岗就业见习助力乡村振兴”专项行动，进一步深化校地、校企合作和供需对接机制，建立起经常性走访用人单位的长效机制。

《 人民日报 》（ 2022年06月21日 15 版）

(责编：申佳平、陈键)