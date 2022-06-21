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广东省江门市老年志愿者——

老有所为  服务社会

本报记者  姜晓丹
2022年06月21日08:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　“我要办理水电过户，请问在哪个窗口？”“我想在网上办税，请问怎么操作？”在广东省江门市人民政府行政服务中心，市民询问志愿者。

　　“先帮您取个综合号，窗口在前面左转就可以看到。”“请移步到电梯口的5G自助服务区，那边有工作人员教您操作。”志愿者熟练地从取号机取号，并引导市民前往办事窗口和自助办理区……

　　走进行政服务中心，一楼大厅里一抹不停移动的“亮丽橙”引人注意。穿着橙色马甲的志愿者熟练地解答疑问，指引市民。与其他志愿者有所不同的是，这些志愿者平均年龄已经接近60岁。

　　“我从2018年12月加入行政服务义工分队，通过前期培训和跟班，熟悉了行政服务中心的工作流程，很快就能为市民提供咨询服务。”行政服务义工分队志愿者曾渭君今年60岁。“为市民提供帮助，他们总会对我们说‘谢谢’，这让我们获得了很大的成就感，在这里做志愿服务很愉快。”曾渭君说。

　　在曾渭君的手机里，保存着行政服务中心的业务指南。她说，平日里她都在认真学习、熟悉行政服务中心各个窗口的各项业务，争取能为市民提供准确、优质的咨询服务。

　　曾渭君的爱人杨韶每周都风雨无阻地送她来做义工。“我们家人都很支持她来做义工，一方面可以让她在退休之后充实自己的生活，另一方面也可以让她接触到更多新鲜事物，不与社会脱节。”杨韶说。

　　2018年以来，江门市行政服务中心与市老干部大学携手合作，由市老干部大学义工分队安排学员每天轮流到大厅开展志愿服务。志愿者们来自江门市老干部大学各个班级，有退休的公务员、医生、老师、企业职工、私营企业主等，分为5个小组，保障每个工作日至少有3名志愿者，为前来办理业务的市民提供咨询引导、自助服务帮办、秩序维护等服务。

　　截至目前，累计参与服务的老年志愿者共4200人次，每日接待办事群众2000余次，累计义工服务时长超725日、超3000人次。

　　“志愿者有效解决了大厅指引导办服务力量不足的问题。”江门市行政服务中心负责人表示，老年志愿者亲和力强，具有丰富的社会经验与人际交往经验，有时还能起到缓解矛盾的作用，成为提升大厅体验感和满意度的关键。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月21日 15 版）
(责编：申佳平、陈键)

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