人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国将新增8个国家大气本底站

为实现碳达峰、碳中和提供科学支撑

2022年06月21日08:13 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京6月20日电　（记者李红梅）记者从中国气象局获悉：“十四五”时期，我国将在现有7个国家大气本底站和即将建成的广东新丰国家大气本底站基础上，在胶东半岛、黄淮、四川盆地等区域选址新建8个国家大气本底站，实现16个气候系统关键观测区国家大气本底站全覆盖。增建国家大气本底站，将有助于增强大气本底观测能力和温室气体本底浓度联网观测能力，为实现碳达峰、碳中和目标提供科学支撑，助力应对气候变化。

　　作为较早开展该项观测业务的国家之一，目前，我国建立了青海瓦里关全球大气本底站和北京上甸子、黑龙江龙凤山、浙江临安、湖北金沙、云南香格里拉、新疆阿克达拉区域大气本底站共7个国家大气本底站，形成国家级大气本底观测网络。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月21日 17 版）
(责编：申佳平、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
电影企业如何享受留抵退税？权威部门回应
　　人民网北京6月20日电 （记者王震）近日，多个部门陆续发文，明确“进一步加大增值税留抵退税政策力度”，提出将文化、体育和娱乐业等7个行业企业纳入相关政策范围。哪些电影企业可享受全额留抵退税？政策具体纾困效果如何？针对电影行业关于该项政策普遍关心的问题，中宣部电影局、国家税务总局货物和劳务税司相关负责人进行详细解答。…
央行印发《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》 7月21日实施
　　人民网北京6月20日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行印发了《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》（以下简称《通知》），支持银行和支付机构更好服务外贸新业态发展，自2022年7月21日起实施。 《通知》主要内容包括：一是加大对外贸新业态的支持力度，完善跨境电商等外贸新业态跨境人民币业务相关政策。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部