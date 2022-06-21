我国将新增8个国家大气本底站
为实现碳达峰、碳中和提供科学支撑
2022年06月21日08:13 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月20日电 （记者李红梅）记者从中国气象局获悉：“十四五”时期，我国将在现有7个国家大气本底站和即将建成的广东新丰国家大气本底站基础上，在胶东半岛、黄淮、四川盆地等区域选址新建8个国家大气本底站，实现16个气候系统关键观测区国家大气本底站全覆盖。增建国家大气本底站，将有助于增强大气本底观测能力和温室气体本底浓度联网观测能力，为实现碳达峰、碳中和目标提供科学支撑，助力应对气候变化。
作为较早开展该项观测业务的国家之一，目前，我国建立了青海瓦里关全球大气本底站和北京上甸子、黑龙江龙凤山、浙江临安、湖北金沙、云南香格里拉、新疆阿克达拉区域大气本底站共7个国家大气本底站，形成国家级大气本底观测网络。
《 人民日报 》（ 2022年06月21日 17 版）
(责编：申佳平、陈键)
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