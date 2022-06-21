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南方强降雨持续  雨带逐步北抬

多地多部门全力开展防汛救灾工作

2022年06月21日08:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月20日电  中央气象台预计，20日夜间至21日，华南江南强降雨将持续，22日起雨带北抬。华北黄淮等地高温天气预计持续到26日，局部地区可达40摄氏度左右。20日18时，中央气象台发布暴雨蓝色预警、高温橙色预警、强对流天气黄色预警、中小河流洪水气象风险预警，与自然资源部联合发布地质灾害气象风险预警。

　　预计，20日夜间至21日，华南中北部、江南东部等地有大到暴雨，局地有大暴雨，并伴有短时强降水等强对流天气。22日起雨带北抬，22—24日，西北地区东部、东北地区南部、黄淮、江淮、江南北部沿江附近等地将有中到大雨，局地有暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。26—29日，西北地区东部、华北南部、东北地区南部、黄淮、江淮、江南西部及西南地区东部等地还将有一次较明显降雨过程。

　　受持续性强降雨影响，珠江流域西江发生2022年第4号洪水，北江发生2022年第2号洪水，并再次发展成流域性较大洪水。据预测，西江水位可能继续上涨并较长时间维持高水位运行，北江可能发生大洪水。珠江防总于20日12时启动防汛Ⅱ级应急响应。

　　国家防办、应急管理部20日继续召开防汛专题视频会商调度，与中国气象局、水利部、自然资源部会商研判，视频连线浙江、安徽、江西、湖南、广东、广西、贵州等地防办，分析研判当前汛情和发展趋势，进一步调度部署珠江和长江中下游流域防汛救灾工作。目前，国家防总继续维持防汛三级应急响应，已派遣3个工作组和专家组在广东、广西、江西一线协助地方开展防汛救灾工作。

　　水利部维持广东、广西2省区水旱灾害防御Ⅲ级应急响应和浙江、安徽、福建、江西、湖南、贵州、云南7省Ⅳ级应急响应，共有6个工作组和专家组在广东、广西指导洪水防御工作。水利部珠江水利委员会进一步调度珠江流域水库群，全力减轻西江、北江下游和珠江三角洲防洪压力。

　　广西气象台20日9时继续发布暴雨橙色预警，重大气象灾害（暴雨）Ⅱ级应急响应持续生效中。广西壮族自治区粮食和物资储备局紧急接收调运5万件中央救灾储备物资，并于18日晚安排4台运输车辆，连夜向梧州市和贵港市调运630顶帐篷。19日，广西救灾物资储备中心投入30台运输车辆，紧急向柳州、桂林、梧州、贵港、玉林、贺州、河池、来宾8市调运救灾物资1.3万件。

　　江西省水文监测中心20日11时升级发布洪水红色预警：预计未来4天，鄱阳湖湖区仍将持续上涨且可能发生超警0.4米左右的洪水。江西省防办下发防汛值班信息，要求各地做好当前河湖高水位情况下涉水作业群众安全保障工作。江西省防指派出2个工作组分别赴上饶市、景德镇市协助指导强降雨防范应对工作。

　　湖南省自然资源厅与湖南省气象局20日联合发布湖南省地质灾害气象风险预警：预计自20日20时至21日20时，受降雨影响，湘南、湘西局部区域发生突发性地质灾害风险较大（黄色预警）。湖南省气象局预计，20日至21日，湖南强降雨南压减弱，22日以阵性降雨为主。

　　（综合本报记者李红梅、邱超奕、王浩、庞革平、郑壹、杨颜菲、周欢、王云娜报道）


　　《 人民日报 》（ 2022年06月21日 17 版）
(责编：申佳平、陈键)

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