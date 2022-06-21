本报记者 孔德晨

家庭教育指导师、研学旅行指导师、民宿管家……近日，人力资源和社会保障部向社会公示18个新职业信息，颇具时代感的职业令人感叹“变化真大”。

自2019年人社部重启新一轮新职业发布以来，已陆续发布过4批共56个新职业。专家表示，这些新职业大多顺应经济社会发展需求，满足人民美好生活的需要，尤其体现在家庭教育、养老、环保等方面。

此次发布的18个新职业分别为：机器人工程技术人员、增材制造工程技术人员、数据安全工程技术人员、退役军人事务员、数字化解决方案设计师、数据库运行管理员、信息系统适配验证师、数字孪生应用技术员、商务数据分析师、碳汇计量评估师、建筑节能减排咨询师、综合能源服务员、家庭教育指导师、研学旅行指导师、民宿管家、农业数字化技术员、煤提质工、城市轨道交通检修工。

据了解，新职业大致可分为三类：机器人工程技术人员等在数字经济发展中催生的“数字职业”；碳汇计量评估师等在碳达峰碳中和的发展目标要求下涌现的“绿色职业”；家庭教育指导师等在新阶段新理念新格局和人民美好生活的需要中孕育的新职业。人社部有关负责人介绍，此次公示的机器人工程技术人员、增材制造工程技术人员等职业，均是参照《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》进行界定的。“对数字职业进行标注，是我国职业分类工作的重要创新，对推动数字经济、数字技术的发展以及提升全民数字素养具有重要意义。”该负责人说。

新发布的职业中，家庭教育指导师这个职业一度冲上热搜，引发不少网友关注并热议：“家庭教育指导很有必要”“教家长如何教育孩子，非常支持”……人社部有关负责人介绍，随着《家庭教育促进法》的出台实施和“双减”等政策的推行，确立从事家庭教育和研学旅行指导人员的职业属性、界定职业工作任务等很有必要。基于此，专家和有关部门提出了家庭教育指导师、研学旅行指导师2个新职业。

首都师范大学家庭教育研究中心主任康丽颖介绍，中国向来有重视家庭建设、注重家教家风的传统。近年来，国家倡导构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系，健全学校家庭社会协同育人机制，加之“三孩”生育政策的实施，家庭教育的需求加大，诸多因素催生了家庭教育指导师这一新职业。

新职业的发布具有怎样的意义？

根据日前发布的5月份国民经济运行情况，就业问题尤受关注。2022年高校毕业生规模达到1076万人，首次突破千万，毕业生规模和增量均创历史新高。国家治理现代化与社会组织研究中心主任徐明认为，新职业的诞生无疑打开了更多就业“风口”。“自由的工作状态、将兴趣与职业融合、提供实现个人价值的舞台——新职业具备受年轻人喜爱的各种因素。”徐明说。在此背景下，以新职业为代表的新就业形态加速发展，对于增加就业数量、提升就业质量和优化就业结构，都有积极作用。

新职业的出现改善了人们的生活，但打着“短期速成”“官方认证”等新职业资格名义的培训市场乱象也时有发生。下一步，人社部将会同有关部门组织制定新职业标准，指导培训机构依据国家职业标准开展培训。同时，积极稳妥推行社会化评价，由经人社部门备案的用人单位和社会组织开展评价活动。

人社部表示，将由评价机构按照有关规定，对评价认定合格的人员颁发证书。获证人员信息纳入人才统计范围，获证人员按规定享受职业培训补贴、职业技能鉴定补贴等政策。

(责编：申佳平、陈键)