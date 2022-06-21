近日，中国信息通信研究院联合中国通信标准化协会举办的“2022云边协同大会”于线上召开。会上，天翼云在分布式云基础设施服务能力、边缘云服务安全、边缘Serverless容器、云边协同AI数字孪生等领域斩获四项可信云认证。

天翼云科技有限公司研发三部副总经理鄢智勇介绍，天翼云自主研发的算力分发网络平台“息壤”，以“随愿算网”的方式对边缘云、中心云、第三方资源等全网算力进行统一管理和调度，从而构建起一个独特的“算网大脑”。“息壤”能够灵活实现各种符合业务场景的调度，提升算力的规模效能，达到对算网资源的全局智能调度和优化，有效促进算力的"流动"。

“天翼云4.0作为新一代分布云平台，以提供多种灵活的分布式算力为底座，满足分布式云时代多种业务场景的需求。大力推进中心云与边缘云的云边协同布局，‘息壤’助力云边协同业务创新，现已在边缘AI推理/渲染、云边AI协同等多场景成功落地实践。在算力成为数字化经济增长新动力的时代，云边协同业务的超低时延、超大带宽、超高效率、灵活调度等新优势证明了算力网络正在从概念走向现实。”该公司研发专家胡建锋说。

同时，该公司研发专家陈金表示，天翼云通过边缘节点进行数据就近接入及AI模型推理，将预处理后的数据传输到云端，云端进行数据的整合、存储和分析。借助算力分发网络，可以实现资源统一管理和数据协同，实现泛在的视频解析、合理的成本控制、更低延迟的服务、业务数据流可视等。

(责编：董童、李源)